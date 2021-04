De la Barrera quiere el objetivo por la vía rápida

Para el entrenador del Deportivo lo ocurrido en Langreo hace unos días es un accidente que no tiene más recorrido. El preparador blanquiazul ha asegurado que su equipo sigue en la línea ascendente que empezó hace mes y medio y que aspira a acabar cuanto antes con el sufrimiento clasificatorio. El Dépor quiere estar entre los dos primeros y afronta una jornada clave este fin de semana ante el Numancia ( domingo, 19:00h en Riazor). “Queremos sellar el objetivo cuanto antes”, afirma el míster ante los medios de comunicación. Se miden primero contra segundo en un duelo vitl a falta de cuatro partidos para que se acabe la competición.

La presión del Rácing

El Deportivo empezará su partido sabiendo lo que han hecho el resto de rivales. A la hora del duelo de Riazor, el equipo gallego sabrá si el Rácing de Ferrol resolvió su duelo ante el Marino de Luanco y si el Langreo se mete de lleno en la batalla por los dos primeros puestos. Una presión añadida para Dépor y Numancia. Los ferrolanos, si vencen en A Malata serán líderes, al menos hasta que se juege el duelo de A Coruña. El equipo blanquiazul, si gana, aumentará seguro su ventaja sobre los rivales y recuperará como mínimo su colchón de cuatro puntos sobre el tercero. En la comparecencia previa al duelo de Riazor, Rubén de la Barrera apuesta a un final positivo de la película de terror que está protagonizando el Depor en esta Segunda B.

Le gusta el equipo que tendrá enfrente y se prepara para combatir su peligro por banda, dónde los sorianos se hacen fuertes con centros laterales y también con el balón parado ofensivo. “ Toca competir, ser mejor que el Numancia y llevarnos los tres puntos. Es un partido importante, pero venimos jugando partidos importantes desde hace no se sabe cuanto “, recuerda el entrenador. El coruñés descarta cualquier tipo de secuela tras el tropiezo el pasado domingo. "Un equipo de alto rendimiento tiene que soportar este tipo de situaciones", concluye.

Pocos cambios en el once

En cuanto al once inicial, las pruebas de la semana en los entrenamientos no son demasiado concluyentes. Todo apunta a que podría regresar Raí do Nascemento al equipo que salga de inicio y que el damnificado sería el canario Rayco. Sin embargo, también Alonso Lara gana opciones en las últimas horas para jugar en el equipo titular. Derik Osede y Borja galán son las únicas bajas seguras del equipo herculino. La convocatoria se conocerá a mediodía de este sábado y no se esperan demasiadas sorpresas.