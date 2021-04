Reyes Maroto: "Saben el valor que tengo para afrontar este desafío"

La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, asegura que se incorpora al equipo del candidato socialista, Ángel Gabilondo, con el aval de su experiencia al frente del ministerio en los últimos tres años. En 'La Ventana de Madrid' Maroto ha reconocido que su llegada “no ha sido casual” y que su papel “clave” como ministra ayudará a reforzar el proyecto del Partido Socialista en Madrid. “Saben el valor que tengo para afrontar este desafío” ha dicho.

Reyes Maroto, que sería vicepresidenta económica del Gobierno de Ángel Gabilondo si éste consigue llegar a la Puerta del Sol después de las elecciones del 4-M, acusa a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de hacer mucha publicidad y criticar continuamente al gobierno cuando ella no pone ni una sola alternativa encima de la mesa.

Según Maroto, están llegando ya a Madrid los 680 millones de euros que le corresponde en ayudas directas, por eso reconoce que le “frustra escuchar al gobierno regional decir que no llegan las ayudas directas cuantos ellos no han puesto un solo euro encima de la mesa”. Uno le reprocha a alguien cuando tiene alternativas y Ayuso, asegura, no ha dado un solo euro a la hostelería.

Sobre la política fiscal de Madrid, la ministra asegura que no es el momento de tocar los impuestos e insiste en el compromiso de Ángel Gabilondo de mantener la fiscalidad que tiene la región. En todo caso si deja claro que a medio plazo habrá que abordar este debate y pensar cuál es la fórmula más adecuada que permita, además, reequilibrar el presupuesto.

Su desembarco en Madrid ya ha generado críticas, como las de Pablo Iglesias, que considera que el PSOE está construyendo la casa por el tejado. Reyes Maroto atribuye estas críticas a “un cierto nerviosismo” frente a la contienda electoral. No entiende que Iglesias cuestione algo que desde su punto de vista “legitima” el proyecto de Ángel Gabilondo. De todos modos reconoce que ha trabajado muy bien con el exvicepresidente del gobierno y con su equipo, con el que lo sigue haciendo a día de hoy.