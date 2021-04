Robots 'made in' Gijón para aumentar la productividad empresarial

Los robots colaborativos, conocidos también como cobots (Collaborative Robot), no se parecen a los androides de las películas de ciencia ficción, pero, como ellos, dibujan un futuro en el que la robótica se dará la mano con los seres humanos para llevar adelante tareas esenciales de la industria.

Son, por ejemplo, 'Pinzas de Dedos Blandos' que permiten la manipulación de objetivos sensibles y delicados, orientadas sobre todo para laboratorios, alimentación o electrónica; 'Pinzas de Tres Dedos' capaces de sujetar con firmeza objetos redondeados o de formas complicadas; 'Pinzas de Dos Dedos', la herramienta más versátil para la mayoría de las tareas; 'Garra de Vacío de Espuma' que mediante la succión y su novedoso diseño es capaz de levantar los objetos más voluminosos y pesados o el 'Cambiador Rápido', que permite al robot cambiar de herramienta de forma autónoma, consiguiendo una mayor automatización.

Estos robots colaborativos son algunos de los sistemas de manipulación disponibles en el mercado que se muestran estos días en Gijón, en Canonical Robots; empresa apoyada por Gijón Impulsa e instalada en sus residencias empresariales, a través de sesiones individuales que en las que las empresas asturianas pueden conocer cómo funciona esta novedosa tecnología capaz de automatizar tareas aplicadas a una gran diversidad de usos.

Su director comercial, Rafael Riestra, ha contado en SER Gijón como en Asturias hay ya varias empresas que utilizan esta tecnología como robots soldadores, robots que voltean quesos o robots que empaquetan kiwis. "No es solo una visión futurista, sino que son útiles a nivel local ayudando a las empresas asturianas a ser competitivas a nivel global reduciendo sus costes", ha apuntado.

Las demostraciones están pensadas para acercar esta tecnología y despejar dudas en torno a ella. "Hay muchas empresas que por desconocimiento no se atreven a dar el paso. Piensan que es complicado, que hay que hacer una gran inversión o les preocupa la seguridad, pero no es así. Esta tecnología puede aumentar la productividad y eficacia de las empresas. No es peligrosa ni difícil de usar ni cara".

Aunque el principal mercado de Canonical Robots es actualmente Europa del Este, Riestra cree que los robots colaborativos pueden permitir que las medianas y pequeñas empresas o talleres asturianos "produzcan aquí mismo y sean más competitivos".