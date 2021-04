López Acuña: "Ampliar el toque de queda a las ocho de la tarde ayudaría a reducir los contagios en jóvenes"

El incremento de contagios entre los jóvenes es algo que preocupa a las autoridades sanitarias. Daniel López Acuña ha recordado que la situación es de "pleno repunte con incidencias que están subiendo en todas las comunidades". Por ello, se ha mostrado partidario de poner en marcha medidas pedagógicas para sensibilizar al colectivo, pero también restrictivas para tratar de frenar los contagios. En ese listado plantea mantener limitaciones en espacios mal ventilados como podría ser el cierre de interiores, actuar sobre los botellones y, sobre todo, apuntalar la limitación de movilidad nocturna. "Ampliar el toque de queda a un horario más restrictivo, desde las ocho de la tarde hasta las seis de la mañana, reduciría de forma notable estos riesgo de contagios", ha avanzado.

Durante su análisis en La Ventana de Asturias, también se ha mostrado partidario de las últimas advertencias de la OMS. "Es importante que haga ver que, aunque avanzamos en la vacunación, estamos teniendo grandes repuntes y esto no puede llevarnos a abandonar las medidas restrictivas para reducir la transmisión. Todo dependerá de la presencia de variantes con alta contagiosidad, pero también del ritmo al que vamos vacunando en todo el mundo donde hay un gran déficit en las dosis que están llegando para poder vacunar a las poblaciones más vulnerables", ha explicado.

Sobre los últimos posicionamientos del Gobierno que apuntan a que las comunidades pueden tomar decisiones sin estado de alarma, Acuña ha apuntado que el problema radica en que "está primando el criterio político, electoral más que el científico, epidemiológico y de salud pública". Y no ha puesto paños calientes. "Si hay repuntes en la incidencia, necesitamos seguir teniendo medidas restrictivas. Para poder tenerlas el mejor paraguas jurídico es el estado de alarma. Si lo dejamos en manos de las comunidades y en la judicialización, vamos a perder mucho tiempo y tendremos serios problemas en el avance de la lucha contra la pandemia", ha zanjado.

Para Acuña el modelo correcto es el que ha utilizado Alemania donde su canciller, Angela Merkel, ha decidido centralizar la toma de decisiones a través de la modificación de la ley. "Es lo que ocurre cuando no se llega a la convergencia necsaria en un marco federal como el alemán donde los 'landers' quieren ir cada uno por su cuenta o rechazan las medidas de la autoridad sanitaria central. En un momento de pandemia no basta con las autoridades locales y hay que tomar decisiones más centralizadas. Como enseña Alemania, esto no es un tema de izquierda o derecha, es un asunto de sensatez en la gestión pública", ha concluido.