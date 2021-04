Asturias lidera el proyecto de una PCR móvil que arroja el resultado en media hora e indica la carga viral

El COVID-19 que ha sacudido al mundo desde principios del pasado año ha servido también para descubrir el enorme potencial y talento que se esconde en las universidades españolas. No es que no lo hubiera, pero sí es cierto que no se le había prestado la atención suficiente. Un claro ejemplo es la unión de tres instituciones académicas para trabajar en un proyecto al que le podrían cinco meses para su conclusión.

Se trata de un dispositivo móvil que permite detectar si alguien está contagiado o no en media hora. Un trabajo liderado por la Universidad de Oviedo donde también trabajan la Universidad Internacional de la Rioja y la Universidad Politécnica de Cartagena. En el proyecto microbiología, química analítica e ingeniería telemática se dan la mano para ayudar a rebajar la saturación que vive el ámbito sanitario. "Es una alternativa a la PCR haciendo una amplificación del material genético, pero con una metodología más rápida. De esta forma, en una consulta, farmacia, empresa o universidad se puede detectar en un tiempo corto y sensible si hay coronavirus", ha explicado la catedrática de Química Analítica de la Universidad de Oviedo y coordinadora del proyecto, Teresa Fernández-Abedul en SER Gijón.

El usuario final es el ciudadano, aunque esto podría tener matices. "Si tú un día en la facultad te encuentras con síntomas: -algo de fiebre, dolor de cabeza- en lugar de tener que ir a un autoCOVID, a lo mejor podría haber personal encargado de este asunto como sucede con otras áreas como seguridad. Esas personas tendrían un dispositivo para hacer las pruebas y se sabría en tiempo real cuantos diagnosticados hay además de tratarlo de forma mucho más rapida. Aunque está destinado al ciudadano, quizá haya que pensar en un intermedio como centros de trabajo, farmacias o universidades", ha señalado.

Creación y culminación

El proyecto nació en pleno confinamiento, en marzo del año pasado después de una convocatoria destinada a científicos españoles para desarrollar pruebas de diagnóstico, elaborar tratamientos... El fondo 'Supera COVID-19', puesto en marcha por el Banco Santander, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el CSIC, recibió más de 700 solicitudes y, entre las 50 seleccionadas, se encontraba la liderada por la institución asturiana. El plazo de ejecución es de un año y "estamos en el ecuador, ya tenemos un prototipo que funciona. Hemos trabajado cada universidad en su lugar, salvo las investigadoras de la UNIR que, al tratarse de una institución on-line, están físicamente en Oviedo. Esta semana ha venido un investigador de Cartagena integrando las tres patas del proyecto", ha asegurado.

Sin embargo, uno de los grandes problemas de los proyectos sigue estando en la burocracia. "Estará finalizado en septiembre de 2021 y lo que tendremos funcionando es un prototipo. Ya estamos prácticamente pidiendo las patentes. Hay que tener en cuenta dos cosas: la fabricación a gran escala, con lo que hay que hacer series de 10, 100 o 200 y ver que funcionan y, a la vez, hay que validarlo clínicamente con un número más grande", ha apuntado. La conclusión es clara: "El prototipo estará para el final del proyecto, pero su desarrollo necesitará más tiempo y dinero para comercializarlo".