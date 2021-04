Elvis García: "Detener la vacunación unos días o reducir las dosis provoca más contagios y más muertes"

Las polémicas generadas en torno a las vacunas siguen generando reacciones por parte de especialistas que no acaban de entender los postulados que adoptan los distintos gobiernos. El profesor de profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard, Elvis García, ha apuntado en SER Gijón que "no tiene ningun sentido", en referencia a lo sucedido con Janssen y AstraZeneca, "porque estamos viendo que, por cada día que no vacunamos, son potencialmente decenas de muertos. No podemos permitirnos el lujo de dejar las vacunas en la nevera cuando vemos el impacto positivo que tiene. El factor coste beneficio cae del lado de vacunarse". Incluso plantea alternativas. "Hay unos grupos de población que pueden estar un poco más en riesgo por los trombos de los que se habla. Si es así de verdad y es tan grave como nos lo hacen ver, no vacunes a esos colectivos, vacuna al rsto. Se pueden hacer cosas que no sean tan dramáticas como parar la vacunación", ha explicado.

García cree que la paralización o reducción de dosis "provoca más contagios y más muertes" además de generar desconfianza en la gente. "Todos estos saltos no nos llevan a ningún lugar bueno", ha añadido. Tampoco comparte la paralización de AstraZeneca y carga contra los países que apostaron por esta fórmula. "Están decidiendo que no dan la vacuna porque hay potencial fallecimiento en una persona por cada cientos de miles, pero relajan las restricciones porque ya no es malo. Es absurdo, no tiene sentido y vamos dando tumbos", ha zanjado.

En cuanto a la mezcla de vacunas que han decidido Alemania y Francia sobre aquellos ciudadanos que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, el experto ha recordado que para hacerlo "antes hay que realizar un ensayo clínico con un número pequeño de personas, controladas y estudiando el impacto de la combinación. Hacerlo de forma masiva no tiene ningún sentido porque se están saltando todos los criterios de desarrollo de vacunas. Básicamente están haciendo un estudio a escala masiva y no sé cómo los gobiernos lo autorizan porque no se sabe lo que va a ocurrir. Se nos esta yendo un poco la pinza".

¿A qué se debe todo esto? El epidemiólogo asturiano lo achaca a que la salud nunca ha sido la que ha marcado la línea a seguir ya que "siempre ha estado influenciada por temas políticos y económicos. No ha habido unas directrices claras desde el punto de vista de la salud pública ni dirigentes que se enfocaran en ella. Si hubiera sido así, habríamos mejorado muchísimo más hace meses como ha sucedido en los países asiáticos. Aquí un día es la salud, al siguiente la economía, al siguiente la política y así no hay manera".

Inmunidad y negociaciones autonómicas

García cree que, con todo lo sucedido, no es realista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga inamovible su hoja de ruta en la vacunación. "Realista es hacer cuentas cuando vacunamos con lo que tenemos, pero hacerlas con lo que creemos que vamos a recibir es un poco arriesgado porque no está en tu mano recibir 30 o 40 millones de dosis", ha argumentado.

El homólogo americano de Fernando Simón, el doctor Anthony Fauci, cree que la inmunidad de rebaño podría estar por encima del 70%, entre el 80-85%. El profesor asturiano ha apuntado que el cálculo del 70% se ha hecho sobre el virus de hace un año y ahora las cosas han cambiado porque "hay variantes más contagiosas lo que hace que tengamos que aumentar ese límite. Esto consiste en que hay un punto en el que la capacidad para contagiarse no es suficiente teniendo en cuenta un número determinado de gente alrededor, pero si el virus es muy contagioso necesitas que haya mucha más gente protegida para que no salte a la siguiente. En este caso, las variantes pueden jugar un rol importante". Sin embargo, resta importancia a los porcentajes y pide vacunar a todo el mundo porque poniendo marcas de antemano "vamos mal".

Sobre las negociaciones de la Comunidad de Madrid con Sputnik o Valencia con Janssen, las ha calificado de "brindis al sol. Hay vacunas que no están ni autorizadas y es un poco límite negociar en este sentido. Además tienes muy poco poder cuando eres una comunidad con tres millones de personas. Estamos hablando de que la comunidad europea negocia con 400 millones de habitantes y negocia precio, prioridad...".

La posibilidad de un tercer pinchazo avanzada por Pfizer no le ha sorprendido porque "una de las grandes zonas grises de la vacunación es que no sabemos cuanto va a durar la protección. Cuando empiezan a decir esto es porque están viendo que la protección está disminuyendo". Y ha advertido que "lo que nos da a entender es que esto va para largo. Si ahora estamos teniendo problemas para vacunar, imagínate cada año o cada dos. García ha acabado con una reflexión: "El final está muy lejos y puede que el virus se quede con nosotros, pero que desarrollemos una serie de medidas que hagan que podamos convivir con él sin que sea de esta manera tan dramática".