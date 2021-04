El gerente del departamento de salud de Castellón, Ricardo Tosca, advierte que faltan dosis

Hoy ha comenzado el proceso de vacunación masiva contra el coronavirus en la provincia de Castellón, que finalizará mañana, por la falta de dosis. Solo en Castelló de la Plana, hasta mañana está previsto administar alrededor de 9.000 vacunas de Pfizzer y Astra Zéneca. "Faltan dosis", como advierte el gerente del departamento de salud de Castellón, Ricardo Tosca.

La Comunitat Valenciana ha anunciado hoy que recibirá 175.000 dosis semanales de la vacuna de Pfizer, es decir, 50.000 dosis más de las entregas habituales. El objetivo del Gobierno es vacunar al 70 por ciento de la población en verano, si las farmacéuticas cumplen.

Aquí en la provincia, el gran punto de vacunación se ha ubicado en el Auditorio de Castellón. Además, Sanitat también ha habilitado en Vila-real el centro de Congresos y ferias. En ambas sedes, según la Generalitat Valenciana, hay más de 1.000 profesionales, que pueden administrar más de 4.000 dosis cada hora.

El gerente del departamento de salud de Castellón, Ricardo Tosca, ha explicado que han citado hoy en el Auditorio a "1.900 personas con Astra Zéneca por la mañana", mientras por la tarde, "1.700 personas recibirán las dosis de Pfizzer". En total hay otros nueve puntos de vacunación repartidos en la provincia. En la capital de la Plana, además acuden los residentes de Almassora, Borriol, Benicàssim y Oropesa.

Tosca ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, en el inicio de la campaña de vacunación, que Pfizzer tiene menos rechazo, en torno al 10 por ciento de los castellonenses a los que les correspondía, no se han querido vacunar, mientras en Astra Zéneca, el número es mayor, porque según los últimos datos, el "25 por ciento de los castellonenses no se han vacunado", en algunos casos "por miedo", y en otros porque no podían debido a "contraindicaciones" por salud.

En relación con Astra Zéneca, un ensayo clínico pretende resolver la duda de la eficacia de administrar la vacuna de Pfizer como segunda dosis para los menores de 60 años, que recibieron una primera vacuna de AstraZeneca. El ensayo medirá el nivel de anticuerpos que adquieren las personas vacunadas con esta combinación de vacunas.

Tosca también ha señalado que es partidario de eliminar el rango de edad con Astra Zéneca, que ahora está establecido entre los 60 y los 69 años, porque advierte que "hay que seguir vacunando mientras haya vacunas".

Por otra parte, ha señalado que "está subiendo el número de contagios", sobre todo en los jóvenes, se han detectado "errores en la citación para administrar las dosis por los datos en el SIP de algunos ciudadanos" y ha afirmado que Castelló está "preparada para una cuarta ola".