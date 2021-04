Aplauso en la redacción

Y seguimos desescalando, tanto que ya casi vemos los pies de la montaña, pero ¿quién dice que la base está ahí donde los brotes verdes y no al nivel del mar donde la arena mojada? ¿Y si está en las profundidades del océano? Con tímido optimismo, el caso es que vamos viendo como los datos van "a menos"... y "a más" la apertura de la mano de las administraciones. Si hace días el presidente del Gobierno decía que el 9 de mayo pone fin al Estado de Alarma, porque claro.. no podemos vivir por siempre en la excepción, ahora es Feijóo quien anuncia a bombo y platillo que los restaurantes pueden servir cenas hasta las once de la noche.

Y se hace el aplauso en la redaccción.

Porque sí, porque vayamos o no a reservar una mesa, es un pasito más hacia aquello que llamábamos normalidad. Un juego de efectos que cumplió su cometido y muchos descolgaron el teléfono para hacer su reserva... el menú daba igual, con quien, también. Enseguida llegan adeptos. Sin embargo, y como todos los efectos, sobre todo los de instagram, hay que ir al "nofilters", para comprobar de verdad si ese cara es de seda y si esa cintura está tallada por el mísmisimo Miguel Ángel. En este caso, ni la cara que les quedó a muchos hosteleros está para foto y la cintura la van a tener que seguir dejándo para capear lo que queda de crisis. Y es que muchos de los bares donde acudimos a cenar no tienen la hoy cotizada licencia de restaurante y por tanto hoy sus propietarios vuelven a cenar en casa. Menos mal que nos quedan las fotos posadas con un brazo para disimular el michelín, como a ellos la comida a domicilio para lo que sí tienen hasta las doce de la noche. Que se lo digan a los de Cambre que desde el lunes vuelven a servir sólo en terraza. Para ellos el pie de la montaña se ve más lejos gracias, dice su alcalde, a esos vecinos que no cumplen las normas y que creen que la pandemia es cosa de los telediarios. Pero no.. como dijo un amigo de esta casa en el reconocimiento a los enfermos de Covid en el CHUAC... cuando tienes el virus es otra cosa. Otra cosa terrible y dura para la que no hay filtros, solo los del EPI de la sanitaria que viene a controlar tu estado.

Los bares.. la continuación de nuestras casas, como dijo el presidente gallego, que han pasado a ser el termómetro de la pandemia, junto con la capacidad de las UCI. Y mientras seguimos con el reloj en la mano a pesar de que el sol aguanta hasta más tarde si es que no ponemos un filtro.

Semana 32 de esta atípica vuelta. En busca de la normalidad, si es que aún existe... que la radio no pare.