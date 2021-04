Mónica García insta a Ayuso a dejar el "negacionismo" y ser responsable en sus mítines

La candidata de Más Madrid a las elecciones regionales del 4 de mayo, Mónica García, ha instado este martes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a que abandone el "negacionismo de la pandemia" y sea "responsable" en sus mítines de campaña. Así se ha referido al acto organizado ayer por el PP en Fuenlabrada, en el que se concentraron unas 300 personas, según García sin guardar las preceptivas medidas sanitarias.

"Entendemos que la señora Ayuso, la cual ha hecho una política de negacionismo de la pandemia (...) en sus propios actos no cumpla las normas y no haga las restricciones propias para proteger la salud, que es una cosa que todavía no ha entendido", ha censurado García ante los medios tras reunirse con asociaciones del sector del taxi.

García ha subrayado que en la Comunidad de Madrid hay hoy 550 pacientes de coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), "colapsando" de nuevo el sistema sanitario, y que "ahora mismo obviamente no se van a poder ir de cañas" y no necesitan eso sino "tener una buena sanidad pública".

Esa situación de servicios públicos "depauperados" es la que García pretende evitar con lo que Ayuso llama "infierno fiscal", que para Más Madrid no significa sino acabar con el "paraíso fiscal para los que más tienen". La bajada de impuestos que propone Ayuso, ha recalcado García, "sólo afecta al 9 % de la población", la más pudiente, mientras que el 91 % restante tendría que sufrir "el recorte de los servicios públicos".

Por último, García se ha referido a una información publicada por ''El Plural'' sobre una residencia de mayores de la capital que habría ofrecido a las familias que afiliados del PP acompañen a los internos a votar. "Nos parece un insulto más (...) los mayores en las residencias han sido abandonados por su Gobierno, pero ahora en cambio tienen voluntarios para poderlos llevar a votar", ha declarado la candidata.