Monasterio exige a Ayuso que aclare si pactará con Vox tras las elecciones

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que aclare si va a contar con Vox si gana las elecciones del 4 de mayo, como ya lo ha hecho su grupo, que ha dicho cuáles son sus "alianzas" y con quien pactaría. En un encuentro telemático de Madrid Foro Empresarial, Monasterio ha dicho que le gustaría escuchar estos días por parte de la presidenta madrileña y candidata a la reelección del PP, Isabel Díaz Ayuso, que va contar con Vox "y no pondrá ninguna pega para evitar que la izquierda entre en Madrid".

Respecto a Ciudadanos, que en esta campaña se ha mostrado partidario de reeditar el gobierno de coalición de Madrid con el PP, Monasterio ha dicho que es el partido "de las tres traiciones", la traición en Cataluña, en el Gobierno de España y en Murcia con la "automoción".

A su juicio, se ha entregado a la izquierda y no es fiable, y ha insistido en el que "el partido de las tres traiciones no puede volver a traicionar a los españoles". "Estamos en una situación muy complicada en la que no podemos estar en el Gobierno con gente que no tiene claros sus principios y lo que defiende. Ciudadanos no tiene ADN", ha aseverado.

"Sin los votos de Vox entra la izquierda en Madrid", ha remarcado Monasterio, que ha señalado que aunque "otros quieran decir otra cosa y hayan anunciado mayoría absoluta, no es realista", en alusión al PP, porque, según Monasterio, "Vox va a ser el voto seguro para que no se hagan política de izquierda".

Ha añadido que España está ante una "gran bifurcación" ante dos modelos: el "totalitario" que defiende la "intervención", la regulación y de un "macroestado que controle todo" y otro, que es el que defiende Vox, de "creación de riqueza", de defensa de la propiedad privada y un "modelo de libertad". "Sin los votos de Vox entra la izquierda en Madrid", ha insistido Monasterio.

Ha reclamado el derecho a "disentir", y ha dicho que esa "rebeldía" va a llevar a muchos madrileños a votar a Vox el 4 de mayo, y ha indicado que el Gobierno ha impuesto una agenda ideológica que obliga a los empresarios a convertirse "prácticamente en la Inquisición", porque si no asumen "la moralina del gobierno" son "multados".

Se ha referido a los "planes de igualdad" en las empresas porque, a su juicio, se persigue a las empresas "contando el número de mujeres y hombres que tiene, y también ha dicho que hay "imposiciones ideológicas" en temas "medioambientales" con los "estudios de impacto ambiental". "Tenemos normativa medioambiental y de género que impide la creación de riqueza y pone trabas", ha indicado la candidata de Vox, que ha asegurado que su partido simplificará la normativa, y de cada 5 normas dejará sólo una.