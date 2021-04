Iglesias quiere sacar a Madrid "de la desobediencia constitucional" fiscal y bajar el IRPF a los autónomos

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha prometido este martes que si gobierna la región tras las elecciones del 4 de mayo la sacará "de la desobediencia constitucional" en terreno fiscal y bajará el impuesto del IRPF a autónomos y a los trabajadores que menos ganan.

En un acto en la sede de su partido en el que no se han permitido preguntas de los periodistas, junto a varios de los miembros de su lista, para dar a conocer algunos puntos de su programa electoral, Iglesias ha vuelto a centrarse en una fiscalidad justa señalando que es la única para mejorar la sanidad y educación públicas porque "no va a llover dinero del cielo".

Así, ha leído el artículo de la Carta Magna sobre fiscalidad progresiva. "A la derecha y ultraderecha les gustaría que la Constitución Española fuera un ladrillo para tirársela a la estatua de Largo Caballero, pero tenemos la suerte de que se puede leer y que se tiene que aplicar contra la desigualdad en Madrid", ha dicho.

Y es que, según ha explicado el líder de Podemos, para ganar a la derecha es necesario un proyecto que consista en "hacer lo contrario" que han hecho en los últimos años el PP. "Nuestro programa aporta una claridad en sus propuestas. Un evidencia con la que está de acuerdo todo el mundo es que si tuviéramos que sintetizar la política del PP en los últimos 25 años es un desmantelamiento de lo público que dice a la gente: consiga usted dinero suficiente para tener una sanidad, educación y transporte privado. Lo que hacen es trabajar para que haya un trasvase de recursos de lo público a la privado", ha indicado.

Por ello, Iglesias ha apostado por "reconstruir lo público". "Todo el mundo estará de acuerdo es que la Sanidad en Madrid tiene que mejorar. Es escandaloso que tenga una de las sanidades más golpeadas. En educación todo el mundo estará de acuerdo que es imprescindible reducir la ratio profesor-alumno. Y todo el mundo estará de acuerdo que todo el mundo pueda pagar un alquiler para poderse emancipar o que las familias no pueden pagar más de la mitad de sus ingresos en el alquiler", ha detallado.

Diferencias entre barrios

El exvicrepresidente del Gobierno de España ha apuntado que la polarización de la sociedad madrileña "no es que la ultraderecha convierta las instituciones en un circo", sin que los barrios del sur de Madrid tengan hasta 10 años menos de esperanza de vida que los barrios del norte; o "que en Getafe, Parla, Vallecas o Villaverde tengan menos posibilidad de conseguir un título universitario que si se nace en Salamanca o Pozuelo". "Y para limitar la polarización es la fiscalidad", ha apostillado.

Iglesias ha señalado que sus propuestas tributarias son "enormemente moderadas y sensatas" y que los ricos "va tener que pagar lo que les corresponde, como en cualquier país normal". "Es simplemente hacer que los que tienen el privilegio de tener mucho más hagan el esfuerzo que la Constitución española establece. Y a los que se esfuerzan más hay que bajarle los impuestos. No puede ser que las que más sufran sean los que más esfuerzos fiscales hacen", ha dicho.

El aspirante a la formación morada ha declarado que aunque tengan defectos han demostrado que sus programas electorales "no son artefactos electorales". "En relación con el Gobierno de España tuvimos que negociar muy duro un acuerdo programático, pudimos llegar hasta lo que pudimos con nuestros 35 diputados. Y era claro y nosotros de ahí no nos vamos a mover. Nosotros somos una opción política garantía de que si estamos el programa de gobierno se cumple y somos inflexibles, nos digan lo que nos digan. Si no vamos a reforzar lo público, ¿qué sentido tiene plantear que vamos a ganar a la derecha?", se ha preguntado.

Las propuestas fiscales de Podemos

En su programa electoral, al que ha tenido acceso Europa Press, la candidatura de Unidas Podemos se comprometer a aprobar si gobierno al Comunidad de Madrid una reforma fiscal progresiva para bajar los impuestos a las rentas más bajas para que la región "deje de ser un paraíso fiscal para millonarios". Esta reforma les permitirá recaudar 3.180 millones de euros adicionales, "que podrán ser destinados a los servicios públicos y a los derechos sociales".

"Actualmente, la Comunidad de Madrid es la única de toda España en la que absolutamente nadie paga el impuesto de patrimonio. Esto convierte a la región en un paraíso fiscal interior para millonarios y además supone una merma muy importante de ingresos públicos para el sostenimiento del estado del bienestar", han criticado.

Por ello, la formación morada promete eliminar por completo la actual bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio solamente para fortunas superiores a un millón de euros, elevando la exención por vivienda habitual de los actuales 300.000 euros a 500.000 y aplicando la escala de tipos establecido los Presupuestos Generales del Estado del año 2021. Con esta medida, estiman recaudar aproximadamente 1.000 millones de euros adicionales.

Asimismo, la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 99% todos los tramos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, "un hecho que de nuevo beneficia en mucha mayor medida a las personas que más tienen". Por ello, eliminarán por completo la bonificación para herencias y donaciones superiores a un millón de euros y situarán la bonificación marginal en el tramo entre 500.000 y un millón de euros un 50%.

Además, según el programa electoral, aumentarán el límite para aplicar la reducción del 95% sobre el valor neto de la herencia de la vivienda habitual de la persona fallecida, de los actuales 123.000€ a 250.000€ por heredero. Con esta medida, estimamos recaudar aproximadamente 1.500 millones de euros adicionales.

Por último, la Comunidad de Madrid es también una de las regiones con los tipos del tramo autonómico del IRPF más bajos de España. Por ello, Unidas Podemos promete no subir los tipos para rentas de menos de 60.000€ al año pero aumentarán un 4% el tipo marginal autonómico en el tramo de 60.000€ a 150.000€ y un 6% en el tramo de renta a partir de 150.000 euros.

Es decir, no se subirá el IRPF a rentas inferiores a 5.000 euros brutos al mes y solamente se subirá de forma progresiva para rentas superiores a esta cantidad. Con esta medida, estiman recaudar aproximadamente 850 millones de euros adicionales.

En cambio, reduciremos un 0,5% el tipo impositivo del IRPF para el tramo mínimo por debajo de 12.450 euros de base liquidable al año. "Está medida supondrá una merma de ingresos aproximadamente 170 millones de euros anuales que se verá, sin embargo, ampliamente compensada por la eliminación de privilegios fiscales sobre los patrimonios y las rentas más altas que recogemos en los siguientes", indican.

Sobre este cuestión fiscal se ha referido durante la presentación el candidato a la Asamblea Jacinto Morano, que los Gobiernos del PP, "además de robarles con los casos de corrupción Lezo, Púnica o Avalmadrid, desde que 2003 Esperanza Aguirre se compró dos diputados, nos han robado 60.000 millones de euros con la no recaudación de impuestos, dinero que se podían haber pagado casi 20 veces para las arcas públicas lo que ha sido la pandemia". "Nosotros queremos una comunidad que tenga capacidad de proteger a su gente. Nosotros queremos que la gente que ha padecido esta crisis, los trabajadores, los autónomos, paguen menos", ha resumido Morano.