La salvación y Europa en el horizonte de Mendizorroza

El Alavés y el Villarreal se enfrentarán este miércoles en el estadio de Mendizorroza con el horizonte de la salvación para los albiazules y la clasificación europea para los amarillos en un duelo correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga Santander.



La llegada al banquillo albiazul de Javier Calleja, muy ligado a lo largo de su trayectoria al conjunto castellonense, ha dotado de aire fresco al conjunto vasco, que ha cambiado radicalmente su forma de jugar y que ahora apuesta por intentar tener el balón y llevar la iniciativa en varias fases del encuentro, para llegar con peligro al área rival.



Pero en frente tendrá a uno de los equipos punteros de LaLiga, el Villarreal, que quiere seguir con la línea de resultados de los dos últimos partidos, en los que logró su clasificación para las semifinales de la Liga Europa ante el Dinamo de Zagreb y fue capaz de ganar en el campo del Levante, lo que les ha hecho recuperar la quinta plaza en la tabla clasificatoria.



El equipo de Unai Emery viene de una racha de ocho victorias en nueve partidos. El buen momento del Villarreal solo se ha visto truncado por una derrota frente a Osasuna en el último partido jugado en el estadio de la Cerámica, si bien pudo minimizar esta derrota tras ganar por goleada (1-5) en el campo del Levante, uno de los resultados más destacados de la temporada.



Esta racha no les asegura una de las plazas europeas dada la igualdad en la tabla clasificatoria, por lo que debe seguir sumando partidos en el campeonato liguero.



El problema para el equipo amarillo es que debe alternar sus alineaciones pendientes de las semifinales europeas, a lo que suma una semana de tres partidos ligueros seguidos, lo que ha motivado que Emery haya decidido hacer una serie de cambios en sus onces en cada partido.



La idea no pasa por hacer un equipo diferente en cada competición, ya que la solución del técnico es la de ir dando entrada a cuatro o cinco jugadores por partido en los encuentros ligueros.



Así, en este encuentro frente al Alavés, el posible once podría ser el formado por Gero Rulli en la portería, una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Funes Mori y Jaume Costa, un centro del campo con Foyth, Manu Trigueros y Dani Parejo y una delantera con Gerard Moreno, Carlos Bacca y Yeremi Pino o Samu Chukwueze.



Lo hizo frente al Athletic Club y al Huesca y ha conseguido cuatro de los seis puntos jugados en los dos partidos en los que el técnico complutense se ha puesto al frente del equipo babazorro. Esto le ha permitido asomar la cabeza y salir de las plazas de descenso.



Jugar sin extremos y con jugadores que les gusta manejar el balón le ha abierto al Alavés otra vía ofensiva y ha dado más tranquilidad a una zaga mejor posicionada. Fruto de ello es que los vitorianos no han encajado goles desde el cambio de entrenador.



Javier Calleja recupera a Florian Lejeune y Manu García, tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y todo apunta a que el central galo forme pareja en la zaga con Víctor Laguardia, relegando a Alberto Rodríguez “Tachi” a la suplencia.



La duda puede estar en quién ocupará la banda izquierda, tras perder a Rubén Duarte por lesión. Martín Aguirregabiria lo hizo en San Mamés y podría ser elegido, aunque Javi López aguarda su turno.



La opción de jugar sin extremos de inicio en este “nuevo” Alavés ha restado minutos a algunos hombres habituales y ha devuelto el protagonismo a futbolistas como “Jota” Peleteiro, llamado a ocupar la parte derecha del ataque alavesista.



Luis Rioja o Pere Pons podrían jugarse la otra plaza, mientras que Rodrigo Battaglia, primer goleador de la era Calleja, y Tomás Pina, han ganado peso en el centro del campo, al igual que la pareja gallega de Joselu Mato y Lucas Pérez.