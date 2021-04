Borja Granero "No está hecho ni mucho menos"

Al Depor las matemáticas le colocan ya muy cerca de asegurar un puesto en Primera Federación. Dos triunfos en los tres partidos que restan cerrarían ya el nuevo objetivo. Sin embargo, una victoria en Asturias ante el Marino podria dar ya esa opción si acompañan otros resultados. Con la orilla tan cercana, el vestuario no se quiere relajar. El central Granero asegura que la del Numancia "fue una victoria importante que nos acerca al objetivo. No está hecho ni mucho menos".

Juega de nuevo fuera de casa el equipo. Lejos de Riazor es donde peores registros ha logrado. "A domicilio es un punto a mejorar. Nos ha costado más fuera. En este momento en el que el equipo está creciendo hay que sacarse esa espina fuera de casa", afirma Borja Granero.

Balance personal

"Me pondreis la nota vosotros. Yo vine a trabajar y a sumar en un proyecto que me sigue haciendo mucha ilusión. He tenido la suerte de poder jugar con los dos entrenadores. He trabajado muy a gusto en este club. El fútbol habló y tenemos que seguir trabajando", explicó el zaguero sobre sus partidos en este curso. Cierra el debate sobre su futuro y no alberga dudas sobre su continuidad en A Coruña. "He firmado un contrato por tres años. Yo me sumé a este proyecto. No hay nada más que hablar", explica.

Miramar, excusas cero

Juega el Depor ante el Marino de Luanco. Los asturianos son colistas, no se juegan nada y recibirán al Deportivo con el único aliciente de medirse a un equipo histórico.

"La clave estará en nosotros y dar ese pasito fuera de casa", avanza el defensa. "Jugar ante el Depor conlleva esas cosas. Partido que jugamos, es para ellos el partido del año", concluye.

Por último, Borja Granero se refirió al reducido tamaño de Miramar. Cree que no hay que poner ninguna excusa. "El campo no puede ser el aspecto en que gire el partido. No puede versar el trabajo de la semana en eso. Tenemos que sacar el máximo nivel en cada momento".