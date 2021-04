Borges se apunta para el Dépor que viene

Celso Borges fue el protagonista de este miércoles en Coruña Deportiva. El jugador Tico habló de lo ocurrido en la campaña actual, del reconocimiento de Riazor tras su gol, del trabajo de Rubén de la Barrera e incluso de Richard Barral, al que ha defendido en los micrófonos de la SER. En su charla en Coruña Deportiva, Borges ha querido dejar claro que por su cabeza no pasa otra cosa que la de seguir en el Deportivo el próximo curso. A pesar de que la continuidad del pelotero pueda pasar por una renegocación a la baja de su sueldo, Borges quiere capitanear de nuevo el proyecto de un Dépor que volverá a intentar el asalto al fútbol profesional el curso próximo. "No se me quita la ilusión ni el compromiso para poner de mi parte para realizarlo. Soy muy cabezón. Si no salen a la primera saldrán a la próxima", aseguró el futbolista.

Destaco también el jugador del Deportivo que el pasado domingo fue un día muy feliz para él. Marcó su primer gol en esta segunda etapa en el Deportivo y acabó ovacionado por el público del estadio de Riazor. Fue un gol como los que habituaba Borges a marcar en la estrategia. Todo un refuerzo para él en una campaña dura. "Una de las cosas más lindas es ser reconocido por el trabajo de uno. Por eso me fui muy contento a casa", confesó en Radio Coruña.

De la Barrera construye las bases

De cara al futuro, Borges valoró lo que está haciendo el cuerpo técnico de Rubén de la Barrera y Secho. Entiende el internacional por Costa Rica que está poniendo las bases para un Dépor mejor y que merece la pena la apuesta a largo plazo por él. "Sí merece la pena porque las bases sobre las que se está asentando son buenas. Creo que se están haciendo las cosas bien. Creo que el cuerpo técnico para eso es ideal. A nivel gerencia hay cierta estabilidad y todo esto afecta a las ramas de lo que es un club de fútbol", afirmó.

Agradecido con Richard Barral

Ha terminado la entrevista Borges con una referencia a Richard Barral. El director deportivo fue su gran valedor en sus dos llegadas al Deportivo. Ahora, en horas bajas, Barral encontró un apoyo público en la figura de Borges. "Es de bien nacidos ser agradecidos, y aquí no se puede buscar a un único culpable", reflexionó el jugador. En caso de una consulta por parte de ABANCA, Borges dejó claro en Coruña Deportiva que no dudaría en recomendar la continuidad del director deportivo de los coruñeses. Barral fue el encargado del diseño de una plantilla que no logró su objetivo único de ascender a Segunda a pesar del enorme presupuesto con el que contó.