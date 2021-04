El Colegio de Médicos de Castellón ve precipitado recuperar la presencialidad en los centros de salud ante el riesgo de contagio que sigue habiendo. La Conselleria de Sanitat ha anunciado que los centros de salud de la provincia de Castellón recuperarán hasta el 80 % de la atención presencial durante el mes de mayo.

Según la Conselleria de Sanitat, la mejora de la situación epidemiológica permite en estos momentos recuperar progresivamente la atención presencial en los centros de Atención Primaria de la provincia de Castellón y del resto de la Comunitat Valenciana. Los ciudadanos podrán elegir entre la atención telefónica o presencial, según ha informado la Generalitat.

El médico y vocal del Colegio de Médicos de Castellón, Vicente Pascual, en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, ha asegurado que precipitarse no es recomendable y no se pueden convertir los centros de salud en zonas de transmisión del virus. Pascusal considera que todavía no estamos en una situación de normalidad epidemiológica como para recuperar ya la atención presencial.

El vocal del Colegio de Médicos de Castellón también considera que la atención telefónica ha llegado para quedarse y es efectiva para casos que pueden tramitarse de forma telefónica sin que la persona se desplace al centro de salud.