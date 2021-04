Víctor Freixanes opta á reelección como único candidato a presidir a Real Academia Galega

O editor e docente Víctor Freixanes optará á reelección como presidente da Real Academia Galega cunha candidatura continuista e na que integrará á escritora e cineasta Margarita Ledo Andión como parte do seu equipo.

O proceso de elección da nova executiva da Academia concluirá finalmente sen sorpresas. O prazo de presentación de propostas pechouse este xoves e Freixanes foi o único académico en presentar candidatura para liderar o proxecto da institución durante o próximos catro anos.

Segundo as fontes consultadas por Europa Press, a RAG celebrará este mesmo sábado o pleno do que sairá a nova executiva da institución e está prevista, como en anteriores ocasións, unha convocatoria pública ante os medios de comunicación para dar a coñecer o resultado da votación.

O editor optará á reelección cunha candidatura conformada polo groso do equipo que mantivo durante os catro anos anteriores, no que repetirán Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey e Henrique Monteagudo.

A principal novidade será a inclusión da cineasta Margarita Ledo Andión, que xa formara parte da executiva presidida por Xesús Alonso Montero.

As mesmas fontes confían en que a candidatura obteña un "gran respaldo" entre os membros do pleno da institución, aínda que a continuidade xa se daba por feito nestas últimas semanas ante a boa consideración da xestión e da propia figura de Freixanes.

Proceso electoral

O final do mandato de Freixanes se oficializó o mes pasado no pleno da institución académica, tras cumprirse catro anos desde que o 28 de marzo de 2017 situásese á fronte do temón deixado polo seu antecesor no cargo, o escritor e intelectual Xesús Alonso Montero.

A partir dese momento abriuse o proceso para a elección da nova comisión executiva, que culminará finalmente leste mesma fin de semana coa votación do novo equipo e a reelección de Freixanes como presidente da Academia.

Ata o momento, o secretario saínte, Henrique Monteagudo, exerceu ao cargo da Presidencia en funcións e da responsabilidade de poñer en marcha o proceso electoral.