"Si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar": así han sido los minutos de oro del primer debate del 4-M

Ángel Gabilondo (PSOE)

Es un momento crucial, hemos aprendido que las políticas sociales están muy resentidas, cuando eso ocurre llega la pandemia. Tenemos que decidir si seguimos con los mismo o si queremos un gobierno serio, progresista y honesto. También tenemos que elegir entre el extremismo que humilla a los necesitados o si hacer una propuesta para aprovechar los fondos europeos. Me conocen, soy un profesor que se ha dedicado a enseñar y a defender el bien común. Necesito tu fuerza y tu apoyo. Necesito tu voto.

Edmundo Bal (Ciudadanos)

Quiero que me conozcas y sepas por qué me presento a presidente de todos los madrileños. Soy servidor público y me he dedicado a gestionar los intereses de todos los españoles. Yo dije la verdad el 1 de octubre en Cataluña. Por eso estoy cómodo en Ciudadanos. Me presento para evitar los bandos, para ser el presidente del barrio de Salamanca y de Vallecas, de jóvenes y de ancianos. De todos los madrileños.

Isabel Díaz Ayuso (PP)

Ahora mismo se está jugando en estas elecciones el modelo para Madrid que pretenden cambiar por la puerta de atrás desde la Moncloa. En Madrid se vive en libertad y nos lo quieren quitar los que quieren controlarlo todo. Tenemos un reto apasionante, luchar por la libertad. En estas elecciones, por amor y respeto a Madrid y a España, les pido unirse a esta inmensa mayoría. Tenemos que elegir entre comunismo o libertad.

Rocío Monasterio (Vox)

Aquí hemos escuchado diferentes propuestas. Unas aseguran miseria y otros que todo siga igual. Sin seguridad no hay libertad. Necesitamos seguridad para trabajar, seguridad para que nuestros hijos y mayores no sean agredidos. Seguridad, en definitiva, para evitar la entrada de la izquierda en Madrid y para que quien gobierne no se arrodille a las políticas de izquierdas.

Mónica García

Quiero aprovechar para dirigirme a mis hijos y a mi hija. Os voy a contar los dos motivos por los que estoy aquí, creo que la medicina no se aleja de la política, se necesita responsabilidad y vocación. Además, os quiero dejar como herencia una sociedad equitativa, una comunidad donde viváis en libertad y se pueda empatizar con los más frágiles. Ahora me dirijo a los votantes. Esto lo abordo con ilusión, empatías, ganas e ideas. Soy creyente del bien común y practicante de lo importante.

Pablo Iglesias

Esto es un mensaje para ti. Te voy a pedir que recuerdes y que no olvides. Recuerda a la gente aplaudiendo en los balcones, recuerda cuando querías ver a tus padres en la pandemia pero por responsabilidad no lo hacías, recuerda a la clase obrera. No te voy a pedir que olvides. No te voy a pedir que olvides a los que salieron con los palos de golf, no te olvides de esos que te piden que te calles cuando intentas hablar. Si recuerdas y no olvidas volveremos a ganar.