Garrido: "Queremos dar un paso adelante hacia la permanencia"

Juan Carlos Garrido, entrenador del Castellón, afirmó en rueda de prensa antes del encuentro del domingo en Tenerife que su equipo "está dando pasos adelante hacia la permanencia". El técnico valenciano recuerda que debe continuarse en esta senda para tratar de acercarse a la salvación ya que “quedan siete partidos” y el del domingo es “uno de los partidos de máxima dificultad por la calidad del rival” ya que el Tenerife “es un gran equipo que exige mucho”.

"Vamos con la intención de sumar y de aprovechar nuestra eficacia goleadora", agregó el técnico valenciano, quien señaló se encuentran en una "dinámica positiva” que le ha permitido dejar el descenso a tres puntos y afrontar la recta final de la temporada con la moral alta de cara a salvar la categoría, aunque “quedan siete partidos y van a pasar muchas cosas”, advierte Garrido.

Por último, el entrenador del Castellón también se ha referido a la polémica generada esta semana por el anuncio de creación de la Superliga. Considera que afecta a todos los que están en el fútbol.

"Una competición en la que no puede clasificarse el que se lo gana no es buena. Me parece inaceptable”, ha explicado, aunque entiende que en el fútbol debe buscarse el sistema competitivo que sea más atractivo. Concluyó que el fútbol se vive en los estadios y señaló como fundamental su regreso.