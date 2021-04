Franco ha muerto. Esta frase. Histórica. Icónica. Simbólica. Fue pronunciada esta mañana por un colaborador de esta casa en el debate del Hoy por Hoy A Coruña al hilo de los comentarios sobre la última noticia del Caso del Pazo de Meirás que se calvaba en la actualidad esta semana, disparada desde la Audiencia Provincial de A Coruña. El palacio es nuestro, pero ahora la justicia dice que lo que hay dentro está por determinar y que en ningún caso el Estado puede pedir que estos enseres quedén depositados a su favor. Y es que después de más de 40 años normal que se nos haya olvidado reclamar lo que hay en el interior, cuando el exterior es tan tan representativo.

Franco ha muerto y seguimos a vueltas para resarcirnos de ese expolio, objetos que son historia inerte de nuestro país, memoria histórica encarnada en papel y tela, en madera y cristal, en mármol y puntillas, que digo yo que si es la memoria colectiva, de un pueblo, mejor no dejar que nos hagan enfermos de Alzheimer a la fuerza, a disparos, por mucho que la que coja el arma sea Temis con su balanza.

Franco ha muerto. Y sin embargo hoy en la SER hay quien nos ha recordado que con su muerte no se acabó la rabia. Hoy en la SER una señora de Vox con apellido de convento y venida de Madrid, nos ha recordado que el virus, no el de la corona, de una dictadura rancia y pasada aún sigue inoculado en algunos españoles. Sin vacuna. Franco ha muerto y aún hay quien no condena la violencia, las amenazas de muerte y sonríe mientras enarbola la bandera del pájaro negro. Sí, sonríe. Hoy en el debate de La Ser de las elecciones en Madrid, esa candidata no paraba de sonreir. Ni siquiera cuando rompió en pedazos el debate democrático al que había sido invitada, sí, invitada por los demócratas. No hubo debate pero quedó retratado que Franco ha muerto, pero con él no se acabó la rabia. Y como dice Millás hizo daño, "ese pellizco de monja", "esa maldad que evoca la de un sector religioso capaz de arrebatar a un recién nacido del pecho de su madre para vendérselo a una familia bien".

Franco ha muerto pero aún hay que seguir caminando hacia una inmunidad de grupo, aunque con el resarcimiento no cuento, quedar a pre va a ser imposible cuando se habla del legado de un dictador.

