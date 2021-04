Elige tu libro para comprar este San Jorge

Feliz Día del Libro.

Desde hace unos meses y creo que, en parte gracias al cambio de hábitos de la pandemia, estoy leyendo más que antes, menos de lo que me gustaría, pero mucho más que en 2019. Y no es porque tenga más tiempo libre, sino porque el que tengo lo paso más en casa. Gracias a ello he podido de disfrutar de unos cuantos buenos títulos y bajar la pila de libros que esperaban a ser leídos en mi mesita de noche.

Así que, los últimos títulos que he leído este invierno os los traigo hasta aquí por si queréis que sean vuestra compra para este San Jorge.

'Abril descubre el mar y los helados de fresa', de Diana Pardo

Empiezo precisamente por el último y del que me hace especial ilusión hablar. Abril descubre el mar y los helados de fresa es el primer libro que me ha regalado una autora. Si me seguís en Instagram habréis visto cómo me llegó a casa y que me lancé a leer para tenerlo listo para el Día del Libro.

Se trata también de la primera novela romántica que leo y si os gusta este género os gustará la historia de Abril y cómo se abre paso a una nueva vida. Esta novela cuenta cómo de un año para otro cambia la vida de tres mujeres cercanas a los 40 y cómo se enfrentan a estos cambios. A mí en ciertos aspectos, el hecho de adaptarse a una nueva vida, la amistad entre las protagonistas... me llegó a recordar a Mujeres que compran flores de Vanessa Montfort, del que ya os hablé en Mis favoritos de 2018. Claro que en este el amor por otra persona tiene mucho más protagonismo.

Es una novela positiva y ligera, muy fácil de leer y que puedes terminar en pocos días. Yo la recomiendo para mujeres (no me gusta poner etiquetas, pero es cierto que aquí la cuestión de género está muy acentuada) y para "descansar" después de libros más densos e intensos.

Si ya conocéis el género chick lit y os gusta, os encantará la última obra de Diana Pardo, que además ya tiene otros tres libros anteriores, su Trilogía del sofá.

'Patria', de Fernando Aramburu

Precisamente uno de esos más densos y con poso es Patria. Ya sé que no es un libro nuevo y que si estáis leyendo recomendaciones literarias seguro que muchos lo habréis leído ya, pero no por ello quiero dejar de recomendar un libro que me gustó, y mucho.

Para los que no lo conozcáis, Fernando Aramburu cuenta la historia del terrorismo vasco a través de dos familias, una con un miembro en la banda terrorista y otra con un asesinado en un atentado. Familias que además eran amigas desde siempre pero que precisamente el conflicto vasco las separa.

Algunos criticaron la novela porque al dar voz a ambas partes entendían que era ponerlas a la misma altura. Para mí no fue así. Creo que precisamente la forma de narrar la historia es lo que te atrapa del libro y que de este modo entiendes también los porqués de esta espiral de dolor.

Es un libro fantástico para conocer lo que significó el terrorismo de ETA en el País Vasco para los que lo vivimos desde fuera. Sus más de 600 páginas te pasarán volando. Ahora tengo pendiente de ver la serie de HBO para ver si está a la altura.

'1984', de Fido Nesti

He querido que esta sea una selección variada, como lo son mis lecturas, así que ha llegado el turno de una novela gráfica, y además, esta sí, se trata de una obra bastante actual: la versión ilustrada de 1984 de Fido Nesti, que salió este invierno al mercado.

Este artista brasileño ha sido capaz de plasmar en dibujos la distopía de Orwell sin perder su esencia, lo cual ya me parece todo un logro. Leyéndola no eché en falta grandes momentos de la novela y, en cambio, sí sentí la angustia de su Winston, su protagonista. Es obvio que, al ser cómic el estilo es diferente y en ningún caso puede substituír la novela orginal de 1949, pero sí puede ser una buena forma de recuperarla y homenajerla.

Si os gustan los cómics o la ilustración, esta debería ser tu compra para este San Jorge.

'Reina roja', de Juan Gómez Jurado

Termino con la última de mis lecturas, que alternaba con Abril y su nueva vida (sí suelo tener varios libros empezados a la vez. ¿Vosotros no?). La famosa trilogía de Juan Gómez Jurado ha entrado en mi casa y no ha defraudado. De hecho, después de leer Reina Roja estoy segura de que las noches de las próximas semanas las seguiré pasando con Antonia Scott y Jon Gutiérrez con los siguientes títulos: Loba Negra y Rey Blanco.

Para los que no sabéis de qué os hablo, se trata de una trilogía de crímenes en los que sus protagonistas buscarán no solo un culpable si no una explicación a todo lo que está sucediendo. Si os gusta el género policia o de suspense, os gustará este thriller ambientado en España. Y seguro que, como a todos los lectores, os sorprenderá

Estos son los últimos cuatro libros que he leído. Si queréis estar al día mis lecturas, podéis hacerlo a través de mis redes sociales (Twitter e Instagram), en donde suelo recomendar todas las cositas que me gustan: pelis, restaurantes, recetas...

Pero antes de despedirme, quiero desvelaros cuál será mi próxima compra de libros y casi seguro que caerá Miss Marte de Manuel Jabois. Todavía no he leído ninguna obra del periodista gallego, así que creo que esta novela de misterio ambientada en la costa gallega es la oportunidad ideal . ¿Ya lo habéis leído? ¿Debería comprarlo? En todo caso, hacedme otras recomendaciones para próximas lecturas. Gracias por leerme y si os ha gustado el artículo o lo creéis útil, no os olvidéis de compartirlo.