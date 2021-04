"Si llegas por tu propio pie, no es urgente": la polémica opinión de un sanitario sobre el uso de Urgencias

Hay veces que las redes sociales las carga el diablo y este es un buen ejemplo de ello. Un técnico superior en laboratorio diagnóstico publicó hace algunos días un tweet donde ponía en cuestión el uso del servicio de Urgencias por parte de los ciudadanos. El profesional, trabajador del hospital gijonés de Cabueñes, decía "truco para saber si es urgente o no: Si has llegado por tu propio pie, no es urgente". Y añadía: "Ya vienen los ofendidos".

Mensaje del sanitario publicado en sus redes. / Twitter

El mensaje ha corrido como la pólvora y ha generado división de opiniones. Algunos usuarios se han mostrado muy críticos por la reflexión. Es el caso de una chica que ha relatado como su padre entró a Urgencias caminando y acabó falleciendo por una necrosis en el estómago. "No es ofensa pero es que hay gente que se cree que lo que lee en twitter es la vida real", concluía esta joven. Otro usuario que ha compartido su experiencia ha contado que "sufrí una crisis alérgica brutal, que me bloqueó la tráquea en menos de un minuto, y fui a pie hasta el ambulatorio, pensando a cada minuto que no llegaría".

Respuesta de una usuaria relatando lo sucedido con su padre. / Twitter

Testimonio de un usuario. / Twitter

Sin embargo otros profesionales, como una pediatra, sí han respaldado el mensaje poniendo una comparativa entre las dudas de un paciente por la urgencia y el problema real.

Mensaje de la pediatra. / Twitter

Algunos han tratado de defender la polémica publicación apuntando a que lo que ha hecho el sanitario es utilizar la realidad para explicar lo que sucede. "Se refiere a la gente que va a urgencias con un resfriado y quiere que le atiendan antes que a todos", ha apuntado, a lo que ha respondido: "Alguien que lo entiende, aleluya".

Respuesta inicial al mensaje. / Twitter

El mensaje, que parecía buscar un uso racional del servicio de Urgencias del hospital, no ha puesto de acuerdo a todos y ha seguido generando reacciones entre partidarios y detractores de la reflexión.