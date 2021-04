Agencias de viajes de Asturias ofertan viajes a Serbia y Rusia para vacunarse con la Sputnik V

La carrera por alcanzar la inmunidad ha llevado a varios países a ofrecer la vacunación a aquellos turistas que estén dispuestos a viajar a las zonas elegidas. Aseguran que es una forma de incentivar el turismo tras un año de crisis. Es el caso de Serbia, Rusia o Maldivas y, próximamente, Alaska. Las agencias de viajes del Principado ofertan a aquellos que lo deseen paquetes turísticos a Rusia y Serbia donde recibirán la vacuna Sputnik V. El precio es de 675 euros, en la modalidad más barata por viaje -ya que hay que hacer dos-, si se consigue un grupo de diez personas. Para hacerlo de forma individual hay que desembolsar algo más de 900 euros por desplazamiento.

"El producto existe, está en el mercado y si alguien lo quiere comprar en una agencia de viajes de Asturias lo podría hacer, pero no es algo que estemos ofreciendo a los clientes para que compren una vacaciones para ir a vacunarse a Rusia", ha asegurado Íñigo Fernández. En una entrevista en SER Gijón, el presidente de la asociación que aglutina a 83 agencias de viajes de la comunidad ha apuntado que "ha habido dos o tres que nos han dicho que no lo quieren ofertar. Esto es como si me voy a hacer un safari a Mozambique ¿Quién va a ir? Nadie. No hay demanda, ninguan petición, ni siquiera consultas por parte de los ciudadanos".

La opción es legal. Sin embargo, ¿es ético pagar por vacunarte con una profilaxis que no está homolgada? "Es tan inmoral como el que quiere ir a ponerse pelo a Turquía, hacerse un implante de pecho en Venezuela o Brasil o viajar, como se hacía antiguamente, a Cuba para tratarse la soriasis", ha aclarado. Fernández trata de restar polémica a este producto asegurando que "es un paquete que sacó un mayorista concreto de Madrid y es algo marginal. Ese mayorista no ha conseguido vender ni 10 paquetes. Es un producto más en el que se mete un servicio que es la vacuna".

La vacuna no está reconocida, pero el responsable de Otava ha argumentado que "lo que le preocupa a la gente no es que esté reconocida, está preocupada por estar vacunada, no pasar el COVID y hacer una vida más o menos normal. Si se contrata un viaje de este tipo es por lo que se haría". Sobre la autorización ha recordado que la vacuna se usa "en Hungría y otros países miembro de la Unión Europea y la EMA, por instancia de Alemania, está haciendo analítica de la vacuna". Fernández ha añadido que desconoce si la vacuna no está autorizada porque "la UE no se lo plantea o la vacuna no es lo suficientemente buena para aprobarla".

¿Y el cliente sabrá todo esto? "Si alguien decidiese contratarlo se le explicaría la situación y lo que ello conlleva. Tiene que asumir que no está vacunado por una vacuna reconocida por la Agencia Europea del Medicamento". Fernández ha lanzado también una pregunta: "¿Por qué me voy a vacunar a Rusia? Porque tengo 35 años, no me van a vacunar como pronto hasta septiembre y ahora mismo quiero tener una vacuna segura".

Por último ha apuntado no entender demasiado la polémica generada porque "lo mismo se vacunaba en su momento a la gente que llegó a Florida y luego se dieron cuenta de que eran de otros estados porque en los suyos no podían. También pasó en Montenegro con colas de coches en la frontera el fin de semana para ir a Serbia a vacunarse".