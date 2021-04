Casado: "Las restricciones seguirán a partir del 10 de mayo"

Habrá restricciones, pero aún no se sabe cuáles. Es el mensaje que ha lanzado este lunes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ante las preguntas de los periodistas que han cuestionado la situación de la comunidad una vez finalice el amparo del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo. Casado ha lamentado que no haya una ley que ampare las restricciones que cada comunidad quiera imponer en función de su situación sanitaria, y ha evitado concretar sobre el toque de queda porque dice "son temas complejos que están sobre la mesa y no hay decisión alguna por ahora".

Centrándose en Castilla y León, la consejera ha recordado que "no hay que bajar la guardia" porque "estamos en riesgo elevado". La médico también insiste en evitar las aglomeraciones, y reconoce que está costando más bajar la ola porque el virus sigue circulando y el 95% de los casos corresponden a la cepa británica.

Vacunación

Las buenas cifras sin embargo llegan en el apartado de vacunas. Casado ha especificado que "vamos a superar el millón de dosis ya, y entre vacunados y quienes lo han pasado, Castilla y León tiene un 45,35% de personas inmunizadas". Esta semana se recibirán 12.400 vacunas de Janssen, que se aplicarán a personas entre 70 y 79 años. Por último, la máxima responsable sanitaria de la comunidad ha animado a los indecisos a vacunarse, dado que entiende "los beneficios superan ampliamente los riesgos".