Sandra Crespo (GH 6) relata el calvario con su expareja: "Estoy fuerte por mis hijos, pero vivo un infierno"

Sandra Crespo ha decidido dar un paso adelante y relatar el "infierno" que está viviendo después de separarse del padre de sus tres hijos. La asturiana saltó a la fama por su participación en la sexta edición de 'Gran Hermano' aunque posteriormente dejó la televisión y, en la actualidad, trabaja en el mundo del cine. Su testimonio comienza explicando que "si hablo es porque hay muchas mujeres hoy en día que están en mi situación. Tengo miedo porque dos de mis niños están obligados a ir con su padre. Lo quiero dejar claro para que todo el mundo me pueda entender", ha explicado.

Sandra, que ha culminado recientemente sus labores en el trabajo de Secun de la Rosa, ha recibido un mazazo judicial: la absolución de su ex pareja de un delito de violencia de género. "Sentí injusticia, pasé por un dolor y me vine abajo. Tuve que llamar a mi madre y tenía mucha impotencia, luego me vino la rabia porque, en realidad, he perdido la confianza". Sandra lleva dos años con este asunto ante lo que el juez ha acabado dictaminando que hay injurias leves por insultos y amenazas, pero que no existe ánimo de injuriar y amenazar. "Hay muchas denuncias puestas y, por desgracia, nadie me escucha", ha relatado. "Cuando ves todas las horas luchadas y le cuentas a un juez algo tan complicado como que un padre trata a una nena de 10 años de esa manera, él asiente, un fiscal te hace preguntas que no vienen a cuento y luego esa sentencia es como un palo. Es como decir, ¿dónde está la justicia? ¿Cómo puede un juez con todos esos hechos probados absolver a una persona? No lo entiendo, no cabe en mi cabeza", ha lamentado. Su hija llegó a grabar al padre con el móvil. "Me fui al juzgado con una niña de 10 años que tenía un audio que se escucha a una persona machacar a una criatura indefensa, decirle que se ha convertido en algo tan asqueroso como su madre", ha detallado.

Son varios los momentos de la entrevista en los que la gijonesa afincada en Benidorm rompe a llorar. La primera agresión se produjo un día, en plena calle. "Te dice que te va a matar y lo absuelven porque no saben de que manera te va a matar ya que no había nadie delante. Esto no es nada con todo lo que tengo denunciado y no entiendo la necesidad que tenemos ni mi familia ni yo de estar viviendo este infierno cada dos semanas cuando los niños se van con el papá. Es no dormir pensando en lo que les puede pasar porque los jueces no lo ven", ha clamado.

Pese a que la guarda y custodia de los tres hijos los tiene ella, hay un régimen de visitas al que tiene derecho el padre. Sin embargo, la mayor no quiere saber nada de él, los pequeños es diferente. "Los pequeños, gracias a dios, no se dan cuenta de que tiene un problema. En mi casa jamás hablamos mal del padre porque va a ser su padre toda la vida. Intento protegerlos porque cuando van allí solo sabe machacarlos. Cuando vuelven le dicen a mi hija mayor que su padre la ha llamado muermo, gilipollas, le ha dicho que la abuela (la madre de Sandra) es una asquerosa y esto cada dos semanas".

Sobre la situación de su ex pareja, Jesús González (conocido por haber sido el chófer de Isabel Pantoja), ha recordado que "este señor estuvo más de un año conduciendo sin carnet, hacía cosas que no tenía que hacer delante de sus hijos". Hay más. "Cuando me separo tengo cinco euros en el bolso porque esta persona me controlaba todo, firmaba papeles por mi... Cuando una mujer se va a ver a un juez de familia para separarse con cinco euros en el bolso y tres criaturas es que está viviendo un infierno. El problema es que lo seguí viviendo. Este señor cada día está peor. Le he tenido que poner un montón de denuncias que todavía no están juzgadas", ha apuntado.

Punto final

¿Cuándo decidió que se tenía que acabar? El detonante fue la muerte de su padre. "A partir de ese momento empezó a machacarme más. Solo eran insultos y llegó a dejarme encerrada un mes en casa diciéndome que si me subía en el coche, mis hijos no salían. Para que mis hijos fuesen a pasear me quedaba encerrada y no decía nada a mi familia. Hubo un momento en el que empezó a meterse con mi niña mayor porque me defendía. Una mañana me levanté y, mientras limpiaba, vi la tapa del váter y me di cuenta de la desgracia que me había caído encima", ha asegurado entre lágrimas sin querer profundizar más en el tipo de problema de su ex.

En medio de esta situación, un suceso le hizo decidir que iba a denunciar. "Vino a buscarnos en coche e iba un poco mareado, casi nos mata. Ahí cogí el teléfono y me puse a grabar. Mi hija lloraba y chillaba que cogiera el coche y él no me dejó. Cuando llegamos delante de casa y vio que estaba grabando me dio un manotazo. Eso fue lo que denuncié y le mandaron irse de casa, pero a los seis meses absuelto porque no sabían de que manera me había pegado el manotazo: si era a mi, al teléfono; si me había hecho daño o no", ha recordado.

Ayuda y futuro

Sandra está recibiendo ayuda psicológica y reconoce estar "rota" aunque a la vez "fuerte por mis hijos". Sobre los psicólogos también pone el foco la asturiana y el problema que plantea la ley. "No puedo llevar a mis hijos a psicólogos porque la ley no me lo permite. El padre no firma el derecho y la justicia dice que sin el documento, mi hija de 12 años que ha sufrido y visto todo lo que ha visto, no puede ser tratada", ha expuesto.

La conversación concluye con un doble llamamiento. Por un lado a la justicia apuntando a que "esto debería ayudar a que en el juzgado abran los ojos. Están destruyendo familias enteras. Una niña no tiene que ir a un juzgado, y menos, cuando hay un audio con esa agresividad. El problema es que nos mandan demostrar y he ido con pruebas, me las han dado de paso y luego lo han absuelto. Algo falla. Los jueces, la policía y los que tratan con mujeres maltratadas tienen que escuchar. Son muchas horas en comisaría donde a veces te encuentras con machistas que no quieren coger una sola denuncia". Por otro, a las mujeres pidiendo que "al mínimo detalle de maltrato salir corriendo, no perdáis más tiempo. Para esas mujeres que sufren, que sean fuertes y no abandonéis nunca la lucha".