El ejemplo de los niños frente al Covid continúa un año después

Hace un año uno de los primeros sonidos que escuchábamos en esta emisora el 27 de abril, eran las voces de Adriana, Carmen, Airam, Blanca, Elsa, Luca o Iván que como niñas y niños habían salido por primera vez a la calle tras el confinamiento duro. Los habían dejado salir el domingo una hora y a sólo un kilómetro de su vivienda.

“Después de cuarenta días he salido a la calle con mi padre y he bajado los patines”, nos explicaba Adriana que aclaraba, por si acaso; “me he encontrado con unos amigos pero no me acerqué a ellos”. Tenían ya entonces la lección aprendida. “Gracias Presidente”, decía Carmen por haberla dejado salir, en una época en la que convivían 24 horas al día en casa con los deberes, los informativos de radio y tele y los discursos presidenciales, el mejor para ellos, unas horas antes, cuando se anunciaba la apertura de la calle para los niños.

Airam había ido al río, y ya hacía planes para ir al día siguiente en bicicleta.

Un año después, todos estos niños siguen dándonos ejemplos. Desde septiembre van al cole, con su mascarilla, incluso Carmen,que con solo cinco años nos asegura que va siempre con su FFP2, como Adrina, que sólo se la saca en el comedor; como Pau, que la lleva pese a que no le hace bien a su piel atópica, o como Airám, que nos confiesa que no le gusta, ni la mascarilla “que hace que no pueda correr tan bien como antes”, ni el coronavirus, porque, entre otras cosas “jugando en el cole no puedo tocar a mis compañeros”.

Ahora ellos, como todos, piensan en la vacunación.Hace un año se quedaban en casa para proteger a sus abuelos y ahora están pendientes de que completen las dos dosis de la vacuna. Precisamente a las abuelas de Carmen, Adriana y Pau las vacunan hoy con la primera dosis de Pfizer. Están entre las 16.000 personas llamadas a vacunarse en Galicia en esta jornada. “El abuelo Carlos ya tiene la primera dosis”, nos explica Carmen, atenta con sus cinco años a que todavía le queda la segunda.