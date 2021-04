Riquelme: "Villarreal es mi segundo equipo y espero que lleguen a esta final"

El exjugador argentino Juan Román Riquelme ha participado en un encuentro organizado por el Villarreal con varios de los futbolistas que participaron en la semifinal de Liga de Campeones de hace 15 años con el Arsenal, rival al que se vuelven a enfrentar este jueves en la semifinal de la Liga Europa, y ha señalado que el club castellonense es su segundo equipo y que confía en que en esta ocasión pueda alcanzarla final.



"Quiero mandar un beso grande a toda la gente del Villarreal, ojalá que puedan llegar a la final y que puedan ganar el título, ya que creo que se lo merecen", señaló el astro argentino en unas declaraciones facilitadas por el club.



Riquelme que era el jugador franquicia de aquel Villarreal falló un penalti en el último minuto del partido de vuelta que hubiera permitido al equipo entonces dirigido por Manuel Pellegrini alcanzar la prórroga en aquella histórica semifinal.



De cara a la semifinal que arranca este jueves, Riquelme cree que el Arsenal no es un equipo tan poderoso como al que se enfrentaron quince años atrás.



"Creemos que vamos a tener posibilidades de llegar a esta final, ya que este Arsenal tiene muy buenos jugadores, pero no tienen a un Pires o un Henry. No tiene esos jugadores que tenían cuando jugaron contra nosotros”", recordó.



Además, valoro el potencial del actual Villarreal y la experiencia de su entrenador, Unai Emery, que ya ha ganado en tres ocasiones esta competición cuando era técnico del Sevilla,



"El Villarreal lo está haciendo muy bien, tienen un técnico acostumbrado a ganar estos partidos y esta copa, la ganó varias veces con el Sevilla. Así que ojalá se repita esta vez", apuntó.



El exinternacional argentino recordó con cariño su etapa en el Villarreal, equipo en el que militó desde el año 2003 al 2006.



"Disfruté mucho con el Villarreal, doy las gracias a cada compañero que tuve, a la gente del club, a todos los entrenadores que tuve y a la ciudad, a la que quiero mucho. El Villarreal es mi segundo club y quiero que siempre la vaya bien", concluyó. EFE