Arteta: "Emery le está dando mucha experiencia al Villarreal"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, destaca la "claridad de ideas" del Villarreal y su progresión en los últimos años, la cual definió como "espectacular".



El técnico español compareció ante los medios de comunicación antes del encuentro de semifinales de la Liga Europa contra el Villarreal.



"La progresión del Villarreal como club ha sido espectacular. Con distintos entrenadores, pero con un criterio muy claro de cómo quieren jugar. Unai les ha traído mucha experiencia en esta competición. En el primer partido siempre hay incertidumbre de quién va a tomar más riesgos. Lo descifraremos mañana", dijo Arteta en rueda de prensa.



"Lo que más he visto ha sido la claridad de ideas. Todo lo que hacen sin balón y con balón, en transiciones y a balón parado. Tienen sinergias muy buenas entre los jugadores. Te compiten cada momento y cada partido. Cambian estructuras durante el partido y eso lo convierte en un rival complicado de descifrar", añadió.



Sobre Unai Emery, técnico del Villarreal, Arteta apuntó que habló con él antes de aceptar el puesto en el Arsenal y que siempre ha sido "de mucha ayuda".



"Ha tenido mucha experiencia y éxitos, sobre todo en la Europa League", agregó.



Sobre la salida de Emery como entrenador del Arsenal y un posible sentimiento de venganza por parte de los jugadores, Arteta aseguró que él no puede controlar la relación entre los jugadores y un exentrenador y que Emery "conoce muy bien el club".



El técnico español también habló sobre una posible compra del equipo por parte del multimillonario Daniel Ek, fundador de Spotify, y un grupo de leyendas del Arsenal como Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Vieira y afirmó que confía en los actuales dueños y que "para tener estabilidad y estar unidos" lo que hay que hacer es "ganar partidos y ganar títulos".



Además, Arteta comentó el futuro en el Arsenal de jugadores como Dani Ceballos y explicó que no quieren distracciones y que su situación se decidirá a final de temporada teniendo en cuenta lo mejor para el equipo y para el futbolista.