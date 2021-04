Siempre se dice que Australia está en nuestras antípodas, o sea, que están justo al otro lado del mundo. Aunque no es exacto, vamos a tomarnos esa licencia geográfica como cierta para darle aún más poderío a esto que les voy a contar: Australia fue descubierta por los gallegos.

Así es, en el año de nuestro señor de 1525, partió una expedición desde A Coruña rumbo a la India. Uno de los barcos de la expedición era la carabela San Lesmes. La mayoría de los tripulantes eran gallegos. Pues bien, la carabela se perdió en el océano y nunca fue encontrada. O sí...

Varios historiadores defienden que el San Lesmes no se hundió, sino que continuó su viaje hacia el oeste, hasta llegar a Nueva Zelanda y Tasmania. Me imagino la conversación en el barco: "Qué, Manolo, paramos a ver se hai verbena nesa illa? Home, non!"

Dicen los expertos que defienden esta tesis que el San Lesmes dejó en el continente australiano huellas culturales, lingüísticas e incluso descendencia. Por eso en Australia cuando ven un koala dicen "carallo", celebran "a matanza do canguro", y su orquesta más famosa es la París de Sidney. Esto último no lo dicen los historiadores, lo digo yo, así que ni caso. Viva Australia, fogar de Breogán. Qué duda cabe.