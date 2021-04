Sin plazos para la apertura del polideportivo de O Castrillón

Desde el mes de noviembre la obra del polideportivo del Castrillón está terminada, sin embargo tanto vecinos como los grupos políticos de la oposición han denunciado no hay equipamientos y en la piscina no hay agua. El Gobierno local por ahora no da plazos específicos.

La alcaldesa, Inés Rey, ha asegurado que se trabaja para sacar adelante la gestión de este polideportivo. Ayer el BNG denunciaba que todavía no se había procedido a la ampliación de capital de EMVUSA, que a priori se encargaría de esta gestión.

Otro plazo que ha marcado esta mañana el concello es la puesta en funcionamiento de la antigua sede de Padre Rubinos en Labañou. La cesión de este centro, que estará destinado a personas en riesgo de exclusión social o sin hogar, ha sido certificada esta mañana con la firma de un convenio entre la institución y la alcaldía.