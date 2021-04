Salud transmite cierto optimismo y la posibilidad de esquivar la cuarta ola de la pandemia

El Gobierno del Principado, que siempre se ha mostrado muy cauto a la hora de valorar la situación epidemiológica relacionada con el coronavirus, se ha permitido hoy (por primera vez en meses) hablar de un escenario "optimista y favorable" para Asturias.

Los términos utilizados son del Director General de Salud Pública del Principado, Rafael Cofiño, que basa su diagnóstico en la mejora, aunque lenta, de los indicadores de incidencia general, presión asistencial o mortalidad en la región. Parece que, ahora mismo, tengamos el viento a favor, hasta el punto de que quizá la cuarta ola (que ya se ha presentado en otras Comunidades) pueda pasar de largo por aquí; todo va a depender de lo que pase a partir del 9 de Mayo, cuando decaiga el estado de alarma en todo el país.

El Principado no se ha pronunciado aún abiertamente sobre la conveniencia de levantar o prorrogar el cierre perimetral de las CC.AA., aunque Cofiño ha reconocido que, en general, el incremento de la movilidad suele repercutir directamente en los indicadores epidemiológicos, recordando que hay regiones con una incidencia que multiplica por tres los de Asturias. También ha reflexionado sobre que en el Principado ya hemos superado con éxito otros hitos de riesgo importante como fue la Semana Santa.

PREOCUPAN LOS JÓVENES

Sobre las condiciones cambiantes de la pandemia en Asturias, todos los datos confirman que las capas más jóvenes de la población -entre los 15 y los 25 años- son ahora el caldo de cultivo en el que se ha acomodado el virus. De hecho, el 30 por ciento de los casos relacionados con brotes tienen que ver ahora mismo con las quedadas de los grupos de amigos de estos grupos de población; el 20 por ciento se identifican con entornos educativos, en los que también son mayoría, y un 12 por ciento con prácticas deportivas en las que, de nuevo, también están muy presentes.

La Consejería de Salud se confiesa preocupada por el incremento exponencial experimentado en la media de contactos estrechos de los nuevos casos, un fenómeno ligado precisamente al descenso de la edad media de los nuevos infectados. La coordinadora de programas COVID en la Consejería, la doctora María José Villanueva, ha explicado que la media de contactos estrechos, que era de 3 o 4 personas en las olas precedentes, se ha doblado en estos momentos.

Con respecto al papel de los jóvenes en este momento crucial para doblegar de la pandemia, las autoridades sanitarias del Principado se han esforzado esta mañana en no criminalizar a esta franja de la población. Quien no se anda con tantas contemplaciones es el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que ha dicho que es en esos grupos de edad donde se ven “cosas raras” e instado a los hosteleros a no servir a los chavales que no se comporten correctamente.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DÍA

Los datos enviados por la Consejería de Salud confirman 101 nuevos casos de coronavirus diagnosticados ayer en el Principado, una jornada en la que se produjeron 20 ingresos en planta y 3 en la UCI, y se registraron 14 altas. El SESPA realizó este Miércoles 2.876 pruebas de diagnóstico y la tasa de positividad se situó en el 5,11%.

Actualmente hay en el Principado 161 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de Covid-19 y otras 59 personas permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos. Además, ayer no hubo ningún fallecimiento.

La presión que soporta el sistema sanitario de la región sigue estabilizada, aunque en ascenso y, teniendo en cuenta toddos los posibles recursos disponibles, el porcentaje de ocupación total por Covid es del 6,29% y del 18,10% en el caso de las UCIs (por debajo del 25% que se considera como riesgo extremo).

RECOMENDACIONES POR EL INCREMENTO DE CASOS ENTRE LOS JÓVENES

Desde la tercera ola, la edad media de los nuevos afectados ha ido descendiendo y se ha situado en los 45 años, la de los hospitalizados en planta en 67 y la de los ingresados en UCI, en los 62.

Como ya se ha explicado, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica ha detectado, además, una mayor transmisión del virus entre la juventud desde hace semanas. Por ese motivo, las autoridades sanitarias instan a las personas de 15 a 25 años y a sus familias a que, ante la aparición de síntomas compatibles con la Covid-19, se aíslen y contacten telefónicamente con su médico de Atención Primaria para ser valorados.

También recuerda la importancia de permanecer en casa y aislarse de las personas con las que se convive ante la aparición de síntomas compatibles con la pandemia (fiebre súbita, tos o sensación de falta de aire, pérdida de olfato y de gusto, dolores de garganta, musculares y torácicos, diarrea o cefalea) y aconseja llamar por teléfono al centro de salud o al número de atención 984 100 400.

El Principado sigue recomendando a la ciudadanía limitar al máximo la actividad social y renunciar a encuentros con mayores y personas con patologías crónicas si se ha afrontado alguna situación de riesgo. En especial, apela a los habitantes de Llanes, así como a los de aquellos otros concejos en los que se declare el nivel de riesgo extremo (4+).