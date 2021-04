Las cámaras de seguridad revelan que el padre de las niñas acudió hasta tres veces al muelle

Las cámaras de seguridad de la Marina en donde se encontraba el barco de recreo de Tomás Gimeno han revelado que acudió el día de la desaparición de sus hijas de seis y un año de edad, hasta en tres ocasiones. Fuentes cercanas al caso, consultadas por la SER, han revelado la secuencia de movimientos realizados por el padre de las menores la noche del martes.

Tomás Gimeno salió del muelle a las 21:30 horas y volvió horas después a las 23:30 horas. En las cámaras de seguridad se observa a Gimeno visiblemente nervioso y con dos bolsas en la mano. Una hora después, las cámaras recogen cómo vuelve a salir de la Marina. En esa ocasión fue interceptado por la Guardia Civil en un control, rutinario y debido a la vigencia del toque de queda. Tras identificarse, Gimeno siguió su camino. Esto ocurrió a las 00:30 horas. En todo momento, Tomás Gimeno se encontraba solo, sin las niñas. Es a la 1:20 de la madrugada cuando se produce la llamada a la madre de las pequeñas en donde les dice que no va a volver a verlas y 30 minutos más tarde manda un mensaje a sus padres despidiéndose de ello. Este mensaje no es visto hasta la mañana siguiente que es cuando se registran las denuncias por la desaparición de las niñas. A partir de ese momento, las doce y media de la noche, se pierde el rastro de Gimeno hasta que en la tarde del pasado miércoles se localizara la embarcación vacía y a la deriva en las proximidades del Puertito de Güímar. El rastreo para localizar a las niñas y al propio Tomás Gimeno continúa en la zona donde se encontró a la embarcación y no se descarta ninguna hipótesis.