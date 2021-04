La realidad de los menores extranjeros no acompañados: "Están siendo hijos de la ira, del odio y el desamparo"

¿Qué es un MENA? ¿Cómo son los centros de menores tutelados? ¿Realmente son chicos problemáticos? Son algunas de las preguntas que los ciudadanos se han planteado desde que la formación política VOX les señalara como foco de todos los males. Les acusan de ser jóvenes delincuentes, de causar el terror en los barrios y de recibir grandes cantidades de dinero de público.

Raúl Serrano, autor del documental Así crecen los enanos, cuenta su experiencia en uno de estos centros de menores, ya que él también fue un niño tutelado. “Hay que aclarar que son niños y adolescentes. Si les quitamos su condición de niños, les vinculamos a una cuestión jurídica, no humana”, explica sobre el concepto de MENA. Y recuerda, además, que estos menores terminan tutelados porque han padecido algún tipo de maltrato dentro de sus familias o porque están solos en nuestro país. Aunque reconoce que “hay un porcentaje muy mínimo de chavales que terminan en los centros porque no se hacen con ellos en casa".

Una vez aquí, se les provee de forma material por la administración. Se les da comida y un techo, pero no reciben lo que cualquier otro ser humano: amor incondicional. “A estos chicos nadie los quiere, nadie les da un beso de buenas noches, nadie les dice: ‘tranquilo que va a salir bien'". Un déficit de cariño, que defiende, marca a estos niños de por vida: “tienes miedo al rechazo, inseguridad, no sabes cómo afrontar la vida”. Porque insiste “un educador con 12 chavales no tiene tiempo para atender a todos. Son niños que crecen solos”.

Incluso afirma que esto afecta al desarrollo de los menores y se traduce en elevados procentajes de abandono escolar: “no desarrollas la parte del cerebro que controla las emociones, no entiendes el lenguaje abstracto, que es el lenguaje escolar”. La educación que se les da no se adapta a ellos”. Y denuncia que la sociedad, en lugar de intentar entenderlos, les demonice. "Es un círculo del que es muy difícil salir”.

Serrano define a estos niños como “los hijos de la ira, del odio y del desamparo”. Desamparo que también se encuentra en los Centros donde se les acoge. “Imagínate estar en tu casa y tener a alguien de seguridad en la cocina”, señala, “esto es lo primero que se encuentran al llegar”. Son lugares donde, en muchas ocasiones, no están en condiciones para acoger a tantos chavales. Pone el ejemplo del centro de Hortaleza en el que -durante el rodaje de Así crecen los enanos- había 180 menores, teniendo capacidad para 50. “Había garrapatas, colchonetas en el sueño, niños en pleno invierno en chándal y chanclas en la calle”, describe.

También denuncia la situación de precariedad de los trabajadores, desbordados por el número de chicos y chicas a su cargo. “Estos chavales son los que más atención necesitan y los que menos recursos tienen. Si se supone que se destina tanto dinero, ¿a dónde va?”, se pregunta. -



En cuanto a las acusaciones de ser jóvenes problemáticos, e incluso delincuentes, Serrano habla con los datos. “Según la Junta de Andalucía, solo el 0.9% de estos menores ha delinquido. Si extrapolamos esos datos a Madrid" -ya que la Comunidad no los tiene- “teniendo aquí 290 tutelados, hablaríamos de 10 chavales”. Y recalca que estos menores llegan directamente para formarse y trabajar “se les inserta en programas de formación donde estudian y aprenden un oficio”. El problema llega cuando quieren llevan a la práctica su formación profesional: “a veces se les deniega el permiso laboral”, explica. Lo que provoca una nueva incoherencia del sistema que choca con su inclusión social. “Si a un niño le proyectas lo mejor, le pides lo mejor, irá en ese camino. Si a un niño le dices que es ‘un bala perdida’ y un delincuente desde el principio, al final irán por ahí”.

Finalmente, el autor de Así crecen los enanos apunta a varios informes que denuncian, desde el Ministerio de Interior y el Defensor del Pueblo, que existen unos 10 mil menores desaparecidos. Cinco mil de ellos serían marroquíes que no se sabe qué ha pasado con ellos “a veces se escapan y se asume que se han ido a Francia, pero realmente no sabemos qué ha pasado con ellos”, lamenta.