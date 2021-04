Así son as 'Costuras' de Guadi Galego

O novo traballo de Guadi Galego, 'Costuras', presentouse no 2020, mais é agora cando, grazas a flexibilidade das medidas é os protocolos anticovid, comeza a súa xira. "Voltar ós escenarios é sentir que seguimos, que a música en directo sigue viva", reconoce a cantautora.

Guadi Galego afirma que esta xira ten a enerxía do directo pero é a máis fiel ó disco, un traballo que afonda no concepto de costura, pola súa relación con como vai nacendo un disco: "é como todo o que se vai cosendo, está composto de panos distintos que se van remendando. Tamén ten que ver coas cicatrices físicas emocionais da vida".

A artista lembra que máis que tradición, na súa música hai identidade, é neste disco en concreto encontramos ganduxados amor, eminismo, loita ou contradicción.

As tres costuras dos galegos

O antropólogo Tito Concheiro analiza a importacia da profesión de costureira na cultura tradicional galega. "Non ten boa fama, a xente pensa que falar ben deste xeito de vida é machista e non é así, coser deu ás mulleres galegas independencia económica, moitas veces tiñan ós seus maridos no mar ou emigrados, e facer roupa ou remendar permitíalles ter uns cartiños máis no peto" aclara Concheiro.

Lembra ademáis o que para él son as tres costuras da cultura galega: a oralidade, a linxuaxe e a tradición.

"Coser e pensar"

"Unindo fíos construímos argumentos, mundos incluso, puntada a puntada", reflexiona África López Souto, profesora de filosofía do IES Urbano Lugrís sobre os usos da linguaxe da costura e recomenda a lectura de "O infinito nun xunco" de Irene Vallejo.

O tear que inspirou a Google

Marcus Fernández, creador de Marcus.gal e Codigocero.com fala de cómo o tear de Jaqcuard inspirou a google para crear unha tecnoloxía baseada en tecidos e que deu como resultado roupa e accesorios cos que o usuario interactúa de xeito que pode coller o teléfono tocando unha determinada parte dunha mochila ou baixar o volume dos seus cascos empregando unha parte da súa cazadora.

Recomendacións audiovisuais

Paula Alonso, Presidenta de Cuac FM queda, hablando sobre as costuras, con series coma 'Velvet', 'El tiempo entre costuras' e películas coma 'Yves Saint Laurent' 'El hilo invisible' ou 'Pret a porter'.