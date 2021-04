El alcalde de Truchas participó en el concejo de Baíllo pese a estar en cuarentena por coronavirus

El alcalde de Truchas, el socialista Francisco Simón, celebró este pasado sábado un concejo abierto en la pedanía de Baíllo, al que acudió sin mascarilla a pesar de que, como el mismo ha reconocido, debía permanecer en cuarentena desde el pasado 18 de abril tras confirmarse el positivo en coronavirus de un contacto estrecho. Así lo confirman a la Cadena SER personas que asistieron a esa reunión, en la que se dieron cita una decena de vecinos del pueblo. Este martes el propio alcalde conocía que él también era positivo por coronavirus y, ante la alarma social generada en la zona, Atención Primaria ha realizado cribados en los pueblos de Baíllo y el vecino Corporales arrojando todos los test un resultado negativo.

"Miente como un bellaco"

Además, el pedáneo de Corporales Alejandro Martínez asegura que son muchos los vecinos que le han visto en los bares e incluso visitando a familiares cuando debía estar en cuarentena. Ismael fue uno de los vecinos que participó en el concejo del sábado. "Estuvimos reunidos de cuatro a seis de la tarde para hablar de la campaña de riego. Acudió casi todo el pueblo de Baíllo, éramos unas diez personas y -reconoce- salvo un cuñado del alcalde nadie llevaba mascarilla. Su cuñado ya debía saber algo". Hasta el miércoles, asegura, no tuvo conocimiento del positivo del alcalde porque nadie se lo confirmó. "Me enteré cuando fui al centro de salud. Había gente haciéndose pruebas y me los dijeron lo que pasaba. El enfermero me enseñó la noticia en el móvil y me hice la prueba". Ismael no entiende que el alcalde niegue la celebración del concejo del que, como es habitual, no se levantó acta "Hay muchísimos testigos. Miente. Pero miente como un bellaco"

El PP pide la dimisión y el alcalde lo niega

El PP de León ya ha pedido la dimisión, o en su caso el cese, del alcalde de Truchas por poner en riesgo la salud de los vecinos. A pesar de la multitud de testigos el alcalde, el socialista Francisco Simón, sigue negándolo todo. Asegura que no ha salido de su casa desde el pasado 18 de abril, cuando tuvo noticia del positivo de su mujer. También haber participado en el concejo al que asistieron otras personas que así lo atestiguan "Es totalmente falso, he estado trabajando desde casa y no he salido". Lo atribuye todo a rencillas políticas y califica de "repugnante" que el PP busque sacar rédito de una situación tan delicada.

Por su parte la dirección provincial del PSOE ha declinado hacer declaraciones al respecto.