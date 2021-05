Perros guía: los ojos de una persona ciega en un mundo lleno de obstáculos

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en el caso de las personas ciegas, el perro guía se convierte en sus ojos en un mundo lleno de obstáculos. Gracias a ese animal, pueden llegar a su destino con mayor seguridad, se hacen imprescindibles para muchas personas invidentes y por eso es necesario que les acompañen en todo momento. A pesar de esto, en algunos restaurantes, cines o incluso taxis, se prohíbe la entrada a estos animales a pesar de ir en contra de la ley.

Desde 2019, Castilla y León cuenta con una de las leyes más actuales y completas de España a la hora de definir los derechos y deberes de un pero guía y su dueño. Ese animal puede entrar en todos los espacios en los que una persona tiene permitido el acceso. El pasado viernes, el Boletín Oficial de Castilla y León publicó la orden que desarrolla esta ley sobre perros guía con el objetivo de dar seguridad jurídica a las personas ciegas. Ismael Pérez Blanco, delegado de la ONCE en Castilla y León, nos ha explicado en A vivir que son dos días, qué dice la ley y cómo se educa a los perros guía.

La ONCE creó hace ya 30 años la Fundación ONCE del Perro Guía donde se adiestra a estos animales siguiendo el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. En toda su trayectoria ha facilitado más de 3.200 perros a personas ciegas o con discapacidad visual para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad, convirtiendo a estos animales como un vecino más en la ciudad. Las razas más utilizadas son el labrador retriever, golden retriever, pastor alemán y flat coated retriever. Actualmente, más de 1.000 personas en España cuentan con un perro guía facilitado por la ONCE.

Jacqueline Duarte Fernándes es una chica de 23 años y usuaria de perro guía. Desde hace 4 años cuenta con la ayuda de Quinn. Nos ha explicado cómo es su día a día, las dificultades con las que se encuentran y cómo la sociedad podría ayudar para no crear obstáculos.