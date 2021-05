¿Los 'bots' de la ultraderecha, al descubierto?: "En esto se gastan el dinero de las subvenciones los de Vox"

Las redes sociales las carga el diablo, más en un periodo de campaña electoral. Los mensajes se multiplican con el objetivo de captar votos, aunque mientras unos recurren a métodos más tradicionales, otros prefieren explorar otras vías y en eso parece haberse fijado un usuario de Twitter.

Publicación donde se señalan los perfiles falsos. / Twitter

Al usuario Jules (@CensoredJules) le ha llamado la atención la cantidad de ciudadanos nacidos en la cuenca minera asturiana y que ahora anuncian que cambian el PSOE por Vox. Tirando de ironía señala que "el 27 de marzo de 1937 en la Cuenca Minera de Asturias hubo un boom de natalidad de socialistas que luego a sus 84 años se hicieron de Vox". Lo cierto es que llama la atención ya que más de una veintena de perfiles comparten mensaje. Todos ellos aseguran que crecieron "admirando a los sindicalistas y los maquis". Añaden además que "siempre" han votado al PSOE y han sido "activos en los sindicatos", pero ahora aseguran que van a "votar a Vox para garantizar el orden". Incluso alguno de esos perfiles se identifica con otra identidad, pese a tener la misma foto, y apunta en un mensaje que "Vox me abrió los ojos después de llevar toda la adolescencia queriendo votar a Podemos". El propio Jules concluye en su publicación: "En esto se gastan el dinero de las subvenciones los de Vox".

Las dos publicaciones del mismo perfil. / Twitter

Los 'bots' responden a programas informáticos para que se realicen acciones de forma automática en Internet. Normalmente suelen estar desarrollados por personas con conocimientos avanzados de informática. Se suelen utilizar para amplificar un mensaje o difundir de forma más rápida una noticia falsa, aunque algunos estudios ya han comprobado que la forma de parar este tipo de herramientas pasa por el uso de la inteligencia artificial.

La publicación ha generado infinidad de reacciones. Un usuario responde afirmando que "anda que no han salido fachabots cojos útimamente". La reflexión va relacionada con el mensaje lanzado a través de distintos perfiles asegurando que el que fuera líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le había regalado una silla de ruedas porque había nacido "con una afección que no me permitía caminar bien". Añade que "siempre fui del PSOE y admiro sus políticas, pero se acabó. Estas elecciones voto VOX". Tantos unos como otros tienen en común que finalizan con el hastag #PabloIglesiasFascista.

Otro de ellos también ha publicado el mensaje repetido de manera idéntica en una veintena de perfiles, en este caso, a favor de Rocío Monasterio. "Llevo votando a la izquierda desde que tengo 18 años, pero tras ver el debate de hoy votaré a Vox. Rocío Monasterio es la única que le ha echado cojones a dejarle las cosas claras a Pablo Iglesias", dice la publicación.