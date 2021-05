Ayuso convierte los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid en un acto de campaña

A solos dos días de las elecciones, la izquierda temía que Isabel Díaz Ayuso convirtiera los actos institucionales del Día de la Comunidad en un acto de campaña más a favor del PP. Y así fue. Los antecedentes no eran buenos porque, por primera vez, se encargó la ceremonia a una productora externa en lugar de a Telemadrid y porque, por ejemplo, no se había invitado, también por primera vez, a los sindicatos, pero sí a Pablo Casado, que no tiene ningún cargo institucional, pero estuvo —junto a Ayuso— en primera fila. Y con el himno de España ha terminado la Entrega de Medallas. Isabel Díaz Ayuso, de pie sobre el escenario. Antes, hemos visto imágenes de ella junto a Rafa Nadal, del Zendal, los agradecimientos personales del compositor Nacho Cano o de la expresidenta Cristina Cifuentes.

Durante el acto, Ayuso ha dado un discurso con más menciones a España, que a Madrid, y que la presidenta ha hecho girar en torno a un concepto, el de libertad, que ella misma ha convertido en su lema de campaña. Ayuso ha contrapuesto esa libertad con ideologías aparentemente salvadoras, trazando incluso un paralelismo con las tropas napoleónicas que en 1808 ocupaban las calles de la capital. Ayuso ha comparado a los sanitarios, y a los niños de Madrid, premiados por su responsabilidad durante el confinamiento, con los héroes del Dos de Mayo, que apenas eran adolescentes. “El pueblo, es decir, la Nación, —ha dicho la presidenta— organizó el levantamiento para defender la misma causa que hoy, dos siglos después, seguimos defendiendo: España y la Libertad”. Hasta en 20 ocasiones ha citado Ayuso a España, por 18 menciones a Madrid.

Lo más flagrante ha sido cuando Nacho Cano le ha llegado a poner la Medalla que le concedían a él. Ayuso se ha quedado con ella puesta, aplaudiéndose emocionada a sí misma. Ha sido el momento en el que se ha hecho más evidente la ruptura de la neutralidad institucional. El ex de Mecano ha destacado que el milagro de Madrid tiene piernas, corazón y cabeza, en referencia a Ayuso, a la que le ha impuesto su propia banda de premiado.

La presidenta ha seguido con la banda puesta hasta que ha terminado de entregar el resto de medallas y condecoraciones. Según Cano, muchos de sus trabajadores, algunos catalanes independentistas, otros votantes de Podemos, o de Vox, le han pedido que le traslade a Ayuso dos palabras: "gracias y valiente". No ha sido el único momento de confusión entre la Ayuso presidenta y la Ayuso candidata. Esto decía su compañera de partido Cristina Cifuentes. La expresidenta ha recibido la Medalla de Oro de la Comunidad, en su regreso a la vida institucional, libre ya de acusaciones judiciales.

Mónica García, de Mas Madrid, se ha marchado a mitad del acto institucional porque no quería ver —dicen desde este partido— cómo el ponían a una medalla a Cristina Cifuentes. Unidas Podemos ni siquiera ha ido al principio. Pablo Iglesias, en un acto en Móstoles, ha acusado a la cabeza de lista del PP y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de convertir los actos institucionales del 2 de Mayo en "un mitin de campaña", al tiempo que ha criticado su "patriotismo de cartón piedra".