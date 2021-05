Preocupa el ciberacoso entre los escolares y se advierte a los testigos de que no se callen

Hoy es el Día Mundial Contra el Acoso Escolar. Los expertos advierten del auge del ciberacoso, de sus consecuencias sobre todo sicológicas y llaman a los testigos de estas situaciones a que no se callen. El Gobierno de Aragón tiene desde el año 2018 un protocolo de actuación a través de un teléfono especializado. Y gratuito. Es el 900 100456. No hay más acoso, pero está evolucionando rápido. No se hace solo clase. Cada vez más se acosa en las redes

Manuel Martínez, coordina el teléfono y es psicólogo de ASAPME, la Asociación Prosalud Mental (ASAPME) y recuerda que “las secuelas son físicas y sobre todo psíquicas”. En el peor de los casos está detrás de alguno de los 350 suicidios que se dan entre jóvenes al año en nuestro país.

Testigos silenciosos

Este año ASAPME pone el acento en los testigos y busca destacar el hecho de que no decir nada o reír las gracias de un acosador puede tener consecuencias dramáticas. Han editado videos que circulan por las redes y se ha contado con los cantantes Kase O, Rozalén y el capital del Real Zaragoza, Alberto Zapater. Se han unido a la campaña #EligeTuEquipo. #EligeTuEquipo insiste en el mensaje: "Si no haces nada, también estás eligiendo en qué equipo quieres jugar. Yo, lo tengo claro. ¿Y tú?".

De forma paralela, se han difundido también numerosos mensajes contra el acoso escolar a través de redes sociales, sobre todo en Instagram, con el propósito de llegar a la mayor cantidad de público juvenil posible.

El Gobierno de Aragón también ha colaborado en la difusión de esta campaña con el objetivo de que esta llegue a todos los centros educativos de la comunidad aragonesa.

En los carteles aparece el número de teléfono gratuito (900 100 456), gestionado por ASAPME, al que pueden recurrir las víctimas de acoso escolar