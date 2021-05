"Me entristece que se haga un uso político de 'Lady Madrid'": Leiva estalla tras ver lo que ha hecho el PP

La presidenta nacional de Nuevas Generaciones y diputada del PP por Vizcaya, Beatriz Fanjul, ha estado en todos los muros de las redes sociales este fin de semana por unas palabras que le hacían un flaco favor a la candidata popular para este 4-M: "¿Sabéis eso que dicen de 'más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer'? Pues eso es Ayuso", dijo entre aplausos en un mitin. Pero poco antes había pasado desapercibido otro comentario que hacía referencia a una de las canciones de Pereza: "Es que Ayuso es Lady Madrid, Ayuso es una mujer con mayúsculas, es que no hace falta experimentar más".

No era la primera vez que Fanjul llamaba a Ayuso como una de las canciones más conocidas de la banda. El pasado jueves escribía una carta para apoyar su candidatura a las elecciones de este martes que se titulaba así, Lady Madrid, en lo que llamaba "un tributo a una mujer indomable" y comenzaba con una de sus estrofas: "Más bonita que ninguna, ponía a la peña de pie".

Leiva, el 50% de Pereza, ha estallado en redes sociales tras ver que Fanjul sigue nombrando la canción en campaña: "Me entristece que se haga un uso político de Lady Madrid. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente. No la manoseen. No se adueñen de ella. No les pertenece", pide en un mensaje en Twitter este lunes.