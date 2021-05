Cinco claves para entender las elecciones del 4M

El 10 de marzo Ayuso convocó elecciones anticipadas en Madrid. Se puso en marcha toda la maquinaria electoral con una campaña polarizada, tensa y crispada basada en muchos adjetivos y pocas propuestas, con muchas de las promesas basadas en los programas de 2019

1.- La movilización

Los trabajos demoscópicos previos auguran una amplia movilización. La izquierda teme que al tratarse de una jornada laboral -la Comunidad rechazó la posibilidad de hacer festivo el 4M- se termine perjudicando a los trabajadores. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han repetido en sus actos, que todo trabajador tiene derecho a un permiso para acudir a las urnas. Las elecciones tienen lugar al término de puente y tras una jornada de reflexión que ha sido festiva en toda la región.

2.- Los indecisos

Todas las formaciones dan por hecho que se va a producir un importante trasvase de votos en estos comicios. Los sondeos detectan una población movilizada pero que hasta la última semana -incluso hasta el último día- no han decidido el sentido de su voto.

Los partidos han apelado a ellos en campaña. El PSOE haciendo guiños fiscales a los exvotantes de Ciudadanos. El PP coqueteando con el voto rojo en las localidades del sur o Vox, en Vallecas en busca del madrileño desencantado con la política en plena crisis económica.

3.- Daños colaterales

Es imposible no leer los resultados electorales en clave nacional. El futuro de Pablo Casado se podría ver tan aupado como amenazado por una victoria incontestable de Ayuso. Moncloa se ha implicado directamente en la campaña de Gabilondo y el presidente Pedro Sánchez no dudó al inicio en confrontar directamente con Ayuso. ¿Se irá Gabilondo si no gana?

Arrimadas se juega su crédito y el de su formación. ¿Qué pasará con los naranjas si Edmundo Bal no logra representación en la Asamblea?

Los daños colaterales alcanzan a Unidas Podemos donde a la sucesión nacional y al relevo de Iglesias por Díaz se suman las dudas de si recogerá o no su acta como diputado en la Asamblea.

4.- El recuento

Al no coincidir con otra cita electoral, el recuento será rápido. Se iniciará según cierren los colegios a las ocho de la tarde tras incorporar el voto por correo. Es probable que antes de las diez de la noche tengamos un escrutinio bastante avanzado, quizá definitivo.

Es habitual que el recuento en Madrid se inicie por las localidades del sur lo que suele provocar la euforia de la izquierda en una primera fase de la noche electoral. En Madrid no hay nada definitivo hasta que no se cierran los barrios y localidades del norte. Los madrileños eligen un número par de diputados (136) por lo que la situación más complicada pero posible, sería un empate entre bloques (68).

5.- Las alianzas futuras

En un tiempo sin mayorías -sería una sorpresa y evitaría las siempre complicadas negociaciones posteriores- sea cual sea el bloque ganador, tendrá que sentarse a una mesa y fijar posturas para un acuerdo de investidura o de gobierno. La alianza más previsible, según los sondeos, es un acuerdo de investidura entre el PP y Vox. ¿Entrará la ultraderecha en el gobierno? Ninguna de las dos partes tienen interés alguno para una legislatura tan corta.

La Asamblea se constituirá el 8 de junio. Después, desde la presidencia, se propondrá un candidato o candidata y el pleno de investidura se celebrará en dos semanas. Si no se alcanza la mayoría absoluta, se celebrará un segundo pleno en el que basta con una mayoría simple. Si no se alcanza, se abrirá un periodo de dos meses previo a la convocatoria de un adelanto electoral.