El Valencia CF destituye a Javi Gracia y Voro se hace cargo del equipo

Después de varias reuniones desde primera hora en la Ciudad Deportiva de Paterna, el club ha decidido prescindir de su entrenador a cuatro jornadas para la conclusión de LaLiga. Minutos después de que la Cadena SER informara de la destitución de Javi Gracia, el club lo ha hecho oficial a través de un comunicado que dice lo siguiente:

"El Valencia CF ha comunicado este lunes a Javi Gracia su destitución como entrenador del primer equipo.

El Club quiere agradecerle públicamente su trabajo y dedicación durante estos meses al frente del banquillo y le desea los mejores éxitos de cara al futuro.

Salvador González ‘Voro’ pasará a dirigir el primer equipo de modo provisional"

Quizá esta decisión llegue tarde, o muy tarde... o quizá llegue en el momento preciso para evitar el drama que podría suponer un descenso a Segunda División. El margen de puntos aún es amplio: son seis puntos de ventaja respecto al antepenúltimo clasificado, pero las sensaciones que transmite el equipo siguen siendo igual de pobres que a lo largo de toda la temporada. El último dato es que el Valencia de Gracia había sumado sólo tres puntos de los últimos dieciocho.

La realidad es que la relación Valencia CF - Javi Gracia era la de un matrimonio muy mal avenido prácticamente desde que firmaron su vinculación contractual. A Gracia, Anil Murthy le avisó que iban a salir varios jugadores de la plantilla de la pasada temporada, pero con el compromiso de que llegarían recambios de garantías. Eso no sucedió y al cerrarse el mercado estival el Valencia no había cerrado ninguna incorporación, lo que llevo a Gracia a poner su cargo a disposición del club; una dimisión que no se materializó puesto que no quiso pagar los tres millones de euros establecidos para romper de forma unilateral el contrato. Y lo mismo sucedió, pero en la otra dirección en dos ocasiones en las que el dinero fue el obstáculo por el que el club no destituyó a su entrenador.

Pero ahora sí. Después de los últimos resultados y de las malas prestaciones del equipo, y viendo el abismo, no cada vez más cerca, pero si la posibilidad de que se acercara irremisiblemente en las últimas cuatro jornadas, el Valencia ha decidido prescindir por fin de Javi Gracia y recurrir al "Señor Lobo" (solucionador de problemas en la película Pulp Fiction).

Por lo tanto, Voro vuelve a convertirse en el apagafuegos del club y cogera las riendas del vestuario para los partidos frente a Valladolid, Sevilla, Eibar y Huesca, en los que el Valencia trarará de evitar el descenso a Segunda División.

Va a ser la séptima vez que el comodín de Voro sea utilizado por el club. En las cinco primeras el objetivo fue el mismo que en la actualidad: evitar el descenso, y en todas ellas lo logró. En la 2007-08 sustituyendo a Koeman, en la 2012-13 reemplazando a Pellegrino, en la 2015-16 cogiendo el equipo tras la destitución de Nuno, en la 2016-17 como sustituto de Ayestaran y en la misma temporada cogiendo de nuevo las riendas tras la dimisión de Prandelli.

La última vez en la que Voro tuvo que coger el equipo fue la pasada temporada, pero esa vez la cosa no salió bien, aunque el objetivo era bien distinto a los anteriores. El Valencia no sufría por mantener la categoría en el tramo final del campeonato sino que luchaba por alcanzar posiciones europeas. Albert Celades fue destituido y Voro se puso en el banquillo, aunque no pudo cumplir la meta fijada.