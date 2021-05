El Villarreal se juega el pase a su primera gran final ante el Arsenal en Londres

El Villarreal visita Londres, último paso hacia Gdansk, escenario de la final de la Liga Europa donde ha reservado plaza el Manchester United, que obtuvo un marcador casi inaccesible para el Roma, superviviente aún en la competición.



Unai Emery está a un partido de regresar al tramo definitivo por el éxito, dos años después de que llevara, precisamente a su rival, a la final de este torneo que le arrebató el Chelsea.



Ahora, con el Villarreal está a punto de hacer historia. Tres títulos con el Sevilla avalan la experiencia del preparador que ha elevado los sueños del 'submarino amarillo' que afronta con ventaja el choque de vuelta en el Emirates ante los 'gunners' que entrena su paisano Mikel Arteta.



El único representante español en la Liga Europa ganó 2-1 en El Madrigal en un choque en el que fue muy superior pero no supo liquidar a su adversario tal y como hizo en la otra semifinal el Manchester United con el Roma, al que goleó en Old Trafford por 6-2.



El Villarreal, invicto en la competición continental, afronta su quinto intento por llegar a una final europea y hacer historia. Lastra acometidas frustradas como la de la Copa de la UEFA 2003-04 ante el Valencia, dos años después, en la Liga de Campeones eliminado precisamente por el Arsenal. Y las dos más recientes, en la Liga Europa, en el 2010-11, apeado por el Oporto y hace ahora justo un lustro, superado por el Liverpool.



Vuelve al Emirates Emery, donde trabajó hace dos cursos, para lograr un éxito sin igual en su actual club. El equipo español pretende reafirmar la superioridad que mostró en la ida. El Arsenal de Arteta, que no podrá contar con el español Dani Ceballos, expulsado en la ida pero sí con el noruego Martin Odegaard, pretende aferrarse al gol de penalti de Pépé que estableció el 2-1 final y le volvió a dar vida.



Es vital la competición para el Arsenal. Fuera de Europa por medio de la Premier, ansía regresar a la Liga de Campeones. Este torneo es el camino más directo para una entidad que busca su séptima final continental. Perdió la de la Liga de Campeones 2005-06, la de la Copa de la UEFA 1999-2000 y la de la Liga Europa hace dos cursos. Ganó la extinta Recopa (1994) aunque fue subcampeón otras dos (1980 y 1995).



Más definida está la otra serie. La que se cerrará en el Olímpico de Roma donde el cuadro italiano espera al Manchester United en busca de un milagro.



El cuadro de Ole Gunnar Solksjaer goleó 6-2 a su rival y dejó más que encarrilada su presencia a una nueva final. Plasmó su superioridad el plantel inglés que dio una exhibición tras el descanso liderado por Bruno Fernandes y el uruguayo Edinson Cavane bajo el mando de Paul Pogba.



Necesita un milagro el equipo transalpino para regresar a una final europea que no alcanza desde la de la Copa de la UEFA que perdió en 1991. Previamente cayó en la de la Copa de Europa de 1984.



Está a un paso de hacer historia también el cuadro de Paulo Fonseca al que se le alejó su ilusión al salir de Old Trafford.



Es el United el bloque con más potencial. Segundo en la Premier, con la participación en la Champions asegurada, transita por el torneo plagado de experiencia y de un historial repleto de triunfos. Sabe manejar esta situación el Manchester con tres Ligas de Campeones a sus espaldas (1967-68, 1998-1999, 2007-2008 y otras dos finales 2008-09 y 2010-11).



Ahora, está a orillas de reconquistar la Liga Europa que logró en la temporada 2016-17.