Alrededor del 20 por ciento de las personas citadas en el Auditori para ser vacunadas no acude a la cita

Un 20 por ciento de las personas citadas en el unto de vacunación masiva del Auditori i Palau de Congressos de Castelló no acude a la cita por diversos motivos. Desde Sanidad recomiendan tener paciencia para recibir el mensaje de la cita de la vacuna y solo llamar o acudir al centro de salud para revisar que su número de teléfono sea el correcto si ya se ha vacunado a su grupo de edad.

Esta semana, hasta el jueves a las 12 del mediodía, se espera vacunar en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló a 9.395 personas contra el coronavirus. Ayer lunes, este martes y mañana miércoles por la mañana se administrará la vacuna Pfizer a personas de entre 69 y 71 años, y el miércoles por la tarde y jueves por la mañana se vacunará con AstraZeneca a personas de 64 y 65 años.

Arantxa Guerediaga, enfermera y coordinadora del punto de vacunación masiva del Auditorio de Castelló, en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, ha asegurado que "alrededor de un 20 por ciento de las personas citadas para vacunarse no acude a la cita por diversos motivos y que si alguien no recibe el mensaje cuando se esté vacunando a su grupo de edad, puede contactar con su centro de salud para revisar que esté bien apuntado su número de teléfono. No obstante, hay que tener paciencia".

Adoración Guadalajara, enfermera y coordinadora del punto de vacunación masiva del Hospital de campaña de Castelló, en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, ha explicado que "en el Hospital de campaña de Castelló se está vacunando esta semana a las personas del grupo de alto riesgo".

Al punto de vacunación masiva del Auditori i Palau de Congressos de Castelló acuden personas residentes en Almassora, Borriol, Castelló i Grau, Benicàssim y Oropesa. Además del Auditori, se está vacunando también contra el coronavirus en el Hospital de campaña y en los centros de salud.