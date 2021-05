Ángel Gabilondo: "No he sido capaz de abrir los espacios para un debate sosegado"

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, ha sufrido un mal resultado en las elecciones de la Comunidad de Madrid donde ha bajado un 10% en voto respecto a 2019. "Siempre he intentado afrontar los problemas de los ciudadanos. He intentado ofrecer propuestas sosegadas, a veces he tenido dificultades para plantearlas sosegadamente... Obviamente no lo he logrado a la vista de los resultados y lo lamento", ha explicado.

El candidato socialista ha indicado que le "hubiera gustado conseguirlo porque esos problemas están ahí y espero que cada uno afrontemos y resolvamos esos problemas. No he sido capaz de abrir los espacios para un debate sosegado. Las cosas han ido planteadas por otros términos y no descalifico a nadie porque haya sido así". En este sentido, Gabilondo ha señalado que "los resultados no son buenos y no los esperábamos". "Esperábamos que se abriera paso lo que planteábamos y esto no ha sido así. Pero quiero decir que sigue siendo verdad, al margen de cualquier resultado, que las políticas públicas son la mejor solución. Los servicios públicos son el camino para Madrid", ha añadido.

"Soy Ángel Gabilondo y este es el Partido Socialista Obrero Español", ha dicho entre aplausos de sus compañeros de partido mientras ha felicitando al PP por su victoria en Madrid. "Felicito al PP por su victoria y felicito a los 136 diputados y diputadas entre los que me incluyo por haber merecido la confianza de la ciudadanía. Es un altísimo honor representar al pueblo de Madrid. Agradecimiento es la palabra que más tengo en el corazón".