Pablo Iglesias dimite de todos sus cargos: "Me han convertido en un chivo expiatorio, ya no sumo"

Sin paños calientes. Pablo Iglesias ha asumido en primera persona, y con su dimisión de todos los cargos, la derrota de la izquierda en general y de su partido en particular en las elecciones del 4M a la Comunidad de Madrid. "Los resultados de estas elecciones, el éxito de la derecha Trumpista son una tragedia. Es una tragedia para la sanidad pública, para la educación... pero es lo que ha votado la ciudadanía madrileña y con una participación histórica".

El líder de la formación morada consideró que este resultado va a agudizar los problemas territoriales en España. "Nunca Madrid había sido tan diferente a otros territorios y la deslealtad se va a intensificar. Hemos fracasado y hemos estado muy lejos de alcanzar un gobierno decente".

Asimismo, quiso felicitar a Más Madrid "por su magnífico resultado" en la izquierda, al tiempo que lamentó que el suyo, "aunque hayamos mejorado", fuera insuficiente.

Y tras una breve introducción llegó la 'bomba' de la noche en forma de dimisión. "Los datos de participación son altísimos y esto no se ha traducido en lo que buscábamos, sino en todo lo contrario. Al mismo tiempo, hemos constatado un incremento de la agresividad sin precedentes, con una normalización de los discursos fascistas, amenazas de muerte y deshumanización. Me han convertido en un chivo expiatorio y partir de ahí la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier consideración. No contribuyo a sumar. Dejo todos mis cargos, dejo la política de partido. Seguiré comprometido con mi país. Hasta siempre", concluyó.

Resultados de las elecciones

Isabel Díaz Ayuso se confirma como la gran vencedora del 4-M en una noche que también pasará a la historia por el sorpasso de Más Madrid al PSOE. Con un 97% del voto de las elecciones de la Comunidad de Madrid escrutado, el PP ha ganado las elecciones con 65 escaños, seguido del PSOE con 24, Más Madrid con 24, Vox con 13 y Unidas Podemos con 10. La mayoría absoluta de la Asamblea se sitúa en los 69 escaños, y con este resultado el bloque de la derecha alcanzaría los 78. Vox ya ha anunciado que no hará falta una segunda votación y que apoyará en la investidura a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos, por su parte, se queda sin representación al obtener menos de un 4% de los votos (necesitaba al menos un 5% para lograr representación en la Asamblea).