Leguina: "Si las encuestas aciertan, hoy llegará la primera llamada de atención: 'Pedro, vete a tu casa'

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina se ha mostrado demoledor en una entrevista en el progtrama 'Aquí Cuní' de SER Catalunya: "Si las encuestas aciertan, hoy llegará la primera llamada de atención en el sentido de "Pedro, vete a tu casa". Hoy no se vota al PSOE, se vota a Sánchez"

Leguina explica que tiene "en alta estima a Ángel Gabilondo, pero hoy no le voy a votar. Yo si hubiera estado en su papel, me hubiera retirado. La campaña que ha hecho no corresponde a su perfil"

Y es especialmente duro con el candidato de Podemos: "La campaña la ha emponzoñado Pablo Iglesias, básicamente. Voy a rezar para que no salga, a ver si sale de la política" Leguina reconoce que "también los de VOX tienen su parte de culpa" aunque a renglón seguido señala que "VOX no niega la Constitución. Iglesias sí lo hace"

El expresidente madrileño afirma categóricamente que "el fascismo no existe ya en España, no queda uno vivo. La transición significó la reconciliación nacional"

Joaquín Leguina también añade: "Nunca me he metido con mis sucesores, me parece elemental. Algunos los aprecio políticamente y tengo buenas relaciones con todos"