Monedero: "Amanece la democracia muy golpeada en Madrid. Hay el riesgo de que se nos incendie el país"

El exdirigente y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha analizado los resultados de las elecciones madrileñas en el programa ‘Aquí Cuní’ de SER Catalunya. Monedero afirma que “Este es el día en que amanece la democracia muy golpeada en Madrid y hay el riesgo de que se nos incendie el país”

Monedero analiza “Hemos tenido una campaña muy ajena a la institucionalidad. Ha primado el odio, el populismo de derechas que necesita odiar para abrirse un hueco. Ha primado la irresponsabilidad. El PP de Madrid está muy escorado hacia la extrema derecha. Ahora mismo Madrid no se parece al resto de España”

Y dice que "los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein (...) cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, te estás equivocando. Hay dos millones de madrileños que viven en una burbuja y son capaces de perder de vista que Madrid es el lugar donde más ancianos han muerto en las residencias por culpa de la gestión de Ayuso "

El cofundador de Podemos explica que su “susto por lo que ha pasado en Madrid es porque no se ha hablado de nada. Ha sido el trumpismo. Y el programa de Joe Biden si se parece a alguno es al de Unidas-Podemos”

Monedero admite que “es evidente que el resultado de Podemos no es bueno. No es nada sencillo pelear contra el aparato del Estado de este país. Estar en el Gobierno no es estar en el Estado ni por asomo. El poder está al otro lado. Ayer hablé con Pablo, le dije que me alegraba por él porque es muy duro estar en la política. Constantemente nos están acosando en nuestra vida cotidiana.”

Y advierte que “el fascismo en el siglo XXI no va a tener correajes, puede ir vestido de Armani. Es un nacionalismo muy de nosotros, Madrid primero. Y el mensaje de Ayuso es "vete a los bares". Y esto funciona en Madrid porque es una capital con características muy propias y un nivel de renta más bien alto. Esto explica la alergia a Pablo Iglesias. Los ataques a Pablo Iglesias no los he visto desde los ataques a Azaña en la Segunda República. Una estigmatización irracional. Iglesias y Podemos han desafiado el ‘status quo’ de este país.”

Monedero, respecto de los resultados de ‘Más Madrid’ señala que “Mónica García ha sacado mejores resultados que Errejón. La victoria de Mónica García es del movimiento que iniciamos el 15M. Y ha recibido un trato muy amable porque debilitaba a Pablo Iglesias. Si se convierte en un factor de peligro comenzarán a disparar contra ella”