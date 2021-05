Héctor advierte que el Deportivo "no va a ir de paseo" a Soria

El Deportivo jugará en Soria el próximo domingo y pondrá punto y final a la temporada. El conjunto blanquiazul, sin nada en juego salvo un posible puesto en la Copa del Rey, visitará a un equipo que va a apurar sus opciones de jugar la Primera Federación. Héctor Hernández, que regresa a la capital soriana, ha advertido que el Depor va a ser muy profesional el domingo. "No vamos a ir de paseo. Representamos un escudo en el pecho", recuerda.

Ha adelantado el defensa que Rubén de la Barrera ya ha comunicado al equipo que el domingo se verán cambios en el once. La presencia de los menos habituales será un aliciente para ver a un Depor distinto al de cada semana. "No hemos tenido un partido para decir... venga, nos soltamos. Pero representantamos un escudo, que no es un escudo cualquiera", asegura Héctor sobre la ausencia de presión el domingo.

Balance de año

"Hubiésemos firmado llegar a la ultima jornada así. Tal y como iba la temporada. Somos jugadores de la Pro ya", dice el lateral. Recuerda la rabia de no haber podido luchar por el ascenso, algo que ya no tiene solución.

"A todos nos hubiese gustado estar hablando ahora de ese posible cruce de ascenso. Pero eso ya no toca parte del presente. Yo soy una persona positiva y vamos a quedarnos con lo bueno", reflexiona.

El lateral pucelano lamenta el fracaso y mal sabor de boca de un año donde "no hemos hecho los deberes" y advierte que el domingo se verán las caras "dos rivales que el año pasado estábamos en Segunda. Sobre el papel éramos dos equipos para el ascenso".

Guiño a su continuidad

Aunque no dijo textualmente que se vaya a quedar, Héctor tiene contrato y se dejó querer por el Depor todavía más con sus declaraciones. "Viene un año proximo ilusionante y queremos estar todos a la altura. Estoy muy a gusto. Soy muy feliz. No voy a encontrar un club donde pueda sentirme tan valorado... el Deportivo y yo vamos de la mano hacia el mismo objetivo", finaliza.

Por último, Héctor habla del duelo del domingo y del reencuentro contra su ex equipo. "Para mí, el Numancia es un club importante y tengo amigos. No es que sea un marrón, pero me doleria un nuevo descenso para ellos. Pero ahora me debo a otra camiseta y que pase lo que tenga que pasar", asegura. El Depor será juez del desenlace de esa última jornada. La última plaza para la Primera Federación se la disputan el Racing de Ferrol y el propio Numancia.