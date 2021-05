Galán vuelve con el grupo y Mujaid se guarda ante el inminente traspaso

El Deportivo mostrará una alineación completamente diferente a la habitual. Con la permanencia asegurada, Rubén de la Barrera ya ha confirmado a sus jugadores que presentará cambios con respecto al once de cada semana. Así las cosas, ante el Numancia todo apuntas a que habrá una revolución en el once y que también variará la forma de jugar del conjunto blanquiazul. La presencia de canteranos no habituales será un punto de atención.

Mujaid, apartado a espera de su salida

Sin nada en juego, el Deportivo no arriesgará con Mujaid. El jugador, que ya no se entrenó este miércoles con el grupo, volvió a ser ausencia el jueves. Trabaja al margen a la espera de que se oficialice su traspaso a Bélgica. Por lo tanto, todo apunta a que el último partido del riojano fue frente al Langreo y que Mujaid ni siquiera viajará a los Pajaritos.

Además de Mujaid, tampoco han entrenado con el grupo ni Miku, ni Lucho ni Yago Gandoy. Pendientes de los dos últimos entrenos de la semana, esto obligaría a nuevos cambios en el equipo. Jugadores como Adri Castro, Valín, Uche Agbo o Borges apuntan a titulares el fin de semana. La gran novedad de la semana es la recuperación de Borja Galán que podrá tener minutos ante el Numancia aunque previsiblemente no será titular. No estarán, obviamente ni Derik Osede ni Keko Gontán.

¿Quienes son los canteranos que pueden ir a Soria?

La novedad en esta última semana de entrenamientos estuvo en las caras nuevas con las que contó el entrenador. Entre los jugadores a los que citó para el entreno de este jueves estaban Jairo, Yeremay e Iván Guerrero. Los tres tienen opciones de poder estar en la convocatoria que se conocerá el sábado. La presencia de jugadores de Abegondo será otro de los alicientes del duelo de Soria.

Yeremay Hernández es mediapunta. El canario es uno de los jugadores más destacados del juvenil de Óscar Gilsanz. Ausente en el viaje que provocó un bote de coronavirus en el equipo de División de Honor, Yeremay está disponible para el entrenador. De hecho ya es un habitual a las órdenes de Valerón en el Fabril. El centrocampista ofensivo puede jugar tanto en el enganche como de extremo. Un futbolista intermitente que puede tener su debut con la camiseta del primer equipo.

Jairo Noriega es otro de los hombres que ha citado el entrenador. Nacido en el 2003, es uno de los últimos juveniles promocionado por el Flaco para el filial. Puede jugar en cualquiera de las posiciones del centro del campo, aunque preferiblemente es un medio ofensivo.

Iván Guerrero (Ferrol, 2001) es lateral derecho y ya ha tenido presencia en más ocasiones con el primer equipo. Titular indiscutible con el equipo de Tercera División, ha sido llamado en este caso para cubrir la larga lista de ausencias en todas las líneas que tiene el equipo. En concreto sin Mujaid, todo apunta a que Bóveda jugará de central y quedará un hueco en el lateral para Valín. Guerrero sería necesario en la citación.

Alberto Sánchez (Plasencia, 2001) es portero del Fabril y ya no es la primera vez que trabaja con el primer equipo. El cancerbero podría entrar en la citación si Lucho García, que sufrió una contusión, no se recupera a tiempo.