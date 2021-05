"Yo maltrataba a mis compañeros. Si me decían algo que no me gustaba, les pegaba o les insultaba"

Uno de cada cinco niños y niñas sufre acoso escolar. Son los últimos datos que hay en España sobre el "bullying" de la asociación NACE (No al Acoso Escolar), que también indican que sólo el 15 por ciento decide contarlo a sus padres o profesores.

Hoy, en el programa ‘Aquí Cuní’ de SER Catalunya hemos contado con el testimonio de Brian Díaz, un joven que reconoce que fue acosador escolar y que ha pasado 10 meses en el centro de tratamiento Can Ros de Amalgama 7, en Tarragona : “Yo maltrataba física y mentalmente a mis compañeros de clase. Si me decían algo que no me gustaba, les pegaba o les insultaba”

Brian reconoce que “por dentro sentía que el pobre chaval no tenía la culpa, estaba pagando mis frustraciones. En ese momento no eres consciente de que estás haciendo daño a esa persona”

El muchacho explica que “cuando ya era pequeñito ya me metía en peleas y fue aumentando al crecer. A los 13 años empecé a consumir y ahí empezó a ir todo mal”

Su madre., Concepción Garrido, explica que "no sabía cómo ayudarlo. Te pide ayuda y no sabes cómo dársela. Tenía sensación de culpa. Yo pensaba '¿dónde he fallado?' Ha sido una vida de estrés y sufrimiento. Lo llevaba dentro desde pequeño, a raíz de mi separación”

Brian Díaz señala que “un grupo mira y otro actúa, todos son culpables. Yo iba variando” Y advierte del problema que suponen las compañías: “Es un círculo vicioso. Estás dentro y piensas que estás bien y que tus amigos te apoyan. Pero cuando ingresé en el centro mis amigos desaparecieron. Ahora sé cómo gestionar las cosas”

Admite que “hay muchas cosas de las que me arrepiento. Cuando ingresé empecé mal, pero gracias a muchos educadores me han dado herramientas que me he quedado para el futuro. Por ejemplo, no dejarme mal influenciar o aprender a tratar con las personas. Ahora que he salido, todo ha cambiado y es una oportunidad magnífica.”